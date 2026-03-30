Памфилову избрали на пост председателя нового состава ЦИК

Памфилову избрали на пост председателя нового состава ЦИКОна будет возглавлять комиссию еще пять лет
Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) решили выдвинуть Эллу Памфилову на пост председателя нового состава комиссии. Коллегиальное решение было принято по итогам собрания, сообщил член ЦИК Николай Левичев.
Памфилова предложение о выдвижении приняла. После этого ее переизбрали на пятилетний срок. За проголосовали 15 из 15 членов комиссии.
«Я знаю что эти пять лет будут сложными. Может быть самыми сложными. Я не могу подвести и предать коллег которые мне выразили доверие», – сказала Памфилова после переизбрания.
Элла Памфилова занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с 2016 г. по 2021 г. 19 марта 2021 гг. указом президента России была назначена членом ЦИК состава 2021–2026 гг. 29 марта 2021 г. вновь была избрана председателем ЦИК.
23 марта завершилось формирование нового состава ЦИК. По президентской квоте в нее вошли четверо действующих членов комиссии: Игорь Борисов, Антон Лопатин, ее председатель Памфилова и секретарь Наталья Бударина. Пятым в списке главы государства был помощник губернатора Тверской области, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев. Он мог оказаться в ЦИК по квоте Совета Федерации – в феврале его выдвинула Амурская область, но в итоге стал членом комиссии другим путем.
Свои «пятерки» в марте были утверждены верхней и нижней палатами парламента. Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, членов комиссии Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте). Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей».