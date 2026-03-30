Памфилову избрали на пост председателя нового состава ЦИК

Свои «пятерки» в марте были утверждены верхней и нижней палатами парламента. Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, членов комиссии Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте). Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей».