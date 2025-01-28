Ежемесячная денежная выплата: что это, сколько составляет и кому положена

Ежемесячная денежная выплата: что это, сколько составляет и кому положенаКак получить финансовую поддержку от государства
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – это мера поддержки определенных категорий граждан, которая устанавливается и выплачивается территориальным органом Социального фонда России. Некоторые льготники получают ее автоматически, в то время как другим необходимо заявить о своем праве на ЕДВ.
Кто имеет право на получение ЕДВ
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к следующим федеральным льготным категориям:
инвалиды (I, II и III группа), в том числе дети-инвалиды;
ветераны и члены семей умерших ветеранов;
жители Ленинграда, пережившие блокаду;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
лица, подвергшиеся воздействию радиации.
К лицам, имеющим право на получение ЕДВ также относятся:
- Герои Советского Союза, Герои РФ, лица, награжденные орденом Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Славы);
члены семей умерших Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации либо лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).
Как узнать размер ЕДВ
Размер единой денежной выплаты различается. Сумма ЕДВ зависит от того, к какой льготной категории относится гражданин, а также от того, получает ли он набор социальных услуг (НСУ). В состав НСУ входят:
лекарства и медицинские изделия, назначенные по рецептам;
лечебное питание для детей-инвалидов;
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики заболеваний;
бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и обратно.
С 1 февраля 2024 г. размеры выплат при отказе от НСУ или его части составляют:
полный набор социальных услуг – 1578 руб.;
санаторно-курортное лечение – 188 руб.;
обеспечение лекарственными препаратами – 1215 руб.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – 174 руб.
1 февраля 2025 г. ЕДВ будет проиндексирована на 9,5%.
Куда обратиться за выплатой
Подать заявление и документы на получение ежемесячной денежной выплаты можно несколькими способами:
онлайн – в личном кабинете на сайте СФР;
онлайн – в личном кабинете на портале «Госуслуги»;
лично или почтовым отправлением в территориальное управление СФР;
лично через МФЦ.
Решение о назначении (или отказе в назначении) ЕДВ будет принято в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и пакета документов.
Какие документы необходимы
паспорт;
документы, подтверждающие право на получение выплаты;
при необходимости – документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя получателя ЕДВ.
Назначение и выплата осуществляются на основании заявления гражданина (или его представителя), к которому необходимо приложить документы, подтверждающие право на данную соцподдержку.
Поскольку существует множество категорий получателей ЕДВ, за более точным списком необходимых документов следует обратиться в территориальное отделение СФР по месту жительства.
На какой срок назначается ЕДВ
Ежемесячная денежная выплата назначается с момента подачи заявления на нее, но не ранее возникновения права на ее получение. Если вы подаете заявление на получение ЕДВ позже, чем стали льготником, вам выплатят сумму за прошедший период, но не более чем за три года, предшествующие вашему обращению.
Выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за тем, в котором вы утратите право на льготу. Если льготная категория присвоена вам пожизненно, ЕДВ выплачивается на протяжении всей жизни.