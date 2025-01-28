Ежемесячная денежная выплата: что это, сколько составляет и кому положена

члены семей умерших Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);