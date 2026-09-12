Где собирается молодежь: главные форумы и фестивали России

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине и считается одной из ключевых площадок для юношей и девушек Дальнего Востока. Мероприятие впервые провели в 2013 г. Изначально гости жили в палатках на берегу одного из сахалинских озер (места проведения менялись – форум принимали и разные районы Сахалина, и даже Курильские острова), но затем он «переехал» в Южно-Сахалинск. В 2020 г. площадка собрала около 1000 человек со всей страны и получила статус всероссийской. В 2026 г. мероприятие прошло с 10 по 16 августа при участии 600 молодых людей из 70 регионов России. Форум был разделен на девять кластеров: искусственный интеллект и IT, энергетика, строительство и инженерия, медицина, сервис и туризм, авиация и БПЛА, креативная экономика, экология и климат, воспитание и патриотическое образование. В 2026-м на Сахалин приехали школьники от 14 до 17 лет, студенты и специалисты до 35 лет. Они работали над Индексом привлекательности регионов для молодежи и разработали проекты по транспортной доступности и жилищной политике, а также посетили ключевые объекты региона.