Где собирается молодежь: главные форумы и фестивали России

Где собирается молодежь: главные форумы и фестивали РоссииВпервые подобное мероприятие прошло в нашей стране почти 70 лет назад
11 сентября в Екатеринбурге начался Международный фестиваль молодежи, который объединил около 10 000 участников из 191 страны. Какие еще масштабные мероприятия для молодого поколения проходили в стране ранее – в справке «Ведомостей».
Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи и Международного союза студентов почти 80 лет – начиная с 1947 г. В СССР и России они проходили трижды (не считая нынешнего).
Например, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Москве с 28 июля по 11 августа 1957-го под девизом «За мир и дружбу», стал самым массовым за всю историю движения и собрал 34 000 участников из 131 страны. В российской столице специально для гостей подготовили стадион «Лужники», гостиницу «Украина» и даже выпустили микроавтобусы «Фестиваль». Эмблемой события стал голубь мира, но он не использовался как талисман в привычном сейчас понимании.
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов снова прошел в Москве, но на этот раз его провели под политическим лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Мероприятие состоялось с 27 июля по 3 августа 1985-го и собрало около 26 000 юношей и девушек из 157 стран мира. Впервые у фестиваля появился талисман: им стала девочка Катюша.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) принимал Сочи. Основные мероприятия прошли в Олимпийском парке с 14 по 22 октября 2017 г. Их посетили 25 000 молодых людей из более чем 180 стран. За семь дней на 800 дискуссионных площадках выступили около 4300 спикеров и экспертов. Среди почетных гостей были французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный спикер Ник Вуйчич, министр иностранных дел России Сергей Лавров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и глава Сбербанка Герман Греф.
В последнее время Россия самостоятельно проводит мероприятия молодежи и студентов, опираясь на традиции ВФМС. Своеобразная «репетиция» прошла на федеральной территории «Сириус» в 2024 г. Фестиваль тогда посетили 20 000 участников из 188 стран. В Сочи впервые в истории фестивального молодежного движения был организован детский трек – для подростков 14–17 лет. В 2025 г. в Нижнем Новгороде также прошел первый слет Всемирного фестиваля молодежи. Он задумывался в качестве площадки для обмена профессиональным опытом и молодежных деловых сессий и объединил 2000 участников из 120 стран.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер» проводился на озере Селигер в Тверской области, близ города Осташков, с 2005 по 2014 г. Первыми участниками были активисты движения «Идущие вместе», затем мероприятие проводили как закрытый лагерь для активистов и комиссаров движения «Наши» (каждый год его посещали примерно по 3000 человек). В 2009-м – в Год молодежи – его реорганизовали в образовательный форум и открыли для всей активной и талантливой молодежи. Было организовано восемь тематических смен, включая техническое творчество и инновации. В 2015 г. «Росмолодежь» отказалась от проведения форума «Селигер», а его преемником стала «Территория смыслов».
Изначально Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходил на территории Камешковского района Владимирской области, близ реки Клязьмы, но сейчас его основной площадкой считается мастерская управления «Сенеж» в Московской области. Первая смена под названием «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий» прошла с 13 по 19 июля 2015 г. Всего в рамках первого форума организовали шесть смен, которые посетили более 6000 молодых специалистов (чаще всего на «Территорию смыслов» приезжают волонтеры, экоактивисты, работники медиа и IT). Среди спикеров в разные годы были министры, депутаты и предприниматели, в том числе основатель «1С» Борис Нуралиев и президент InfoWatch Наталья Касперская. На площадке распределяют гранты для молодежи и проводят «Конвейер проектов».
Молодежный форум «Машук» – один из крупнейших форумов на Северном Кавказе. Он проходит в две смены. Первые провели в августе 2010-го, когда для участников развернули палаточный лагерь у подножия горы Машук (Пятигорск). В 2026 г. на Северном Кавказе прошел 17-й по счету форум, который собрал около 2200 молодых людей от 14 до 35 лет и проводился в формате клубов по профильным темам – например, «Учителя», «Флагманы», «Вожатые», «Навигаторы», «Воспитатели», «Защитники» и др.
Международный молодежный образовательный форум «Евразия» впервые прошел в Оренбурге в 2016 г. Его организовали по инициативе тогдашнего губернатора области Юрия Берга, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Форум задумывался как площадка для общения молодежи из Евразии, заинтересованной русским языком и культурой. На первое мероприятие приехали свыше 800 молодых людей из Болгарии, Великобритании, Исландии, Китая, Финляндии, Норвегии, Черногории и еще двух десятков стран. В разные годы программа включала телемосты с представителями МИД, дискуссии с российскими предпринимателями и спортивные праздники. По их итогам разработали дорожные карты для создания Международных клубов дружбы. В 2026 г. «Евразия Global» прошла в 11-й раз и собрала 160 молодых лидеров из 59 регионов России и 24 стран мира, в том числе Индии, Вьетнама, Кубы, Пакистана, Китая, Нигерии и др.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» проводится в Калининградской области с 2010 г. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата России, правительство региона и Балтийский федеральный университет им. Канта. По традиции форум проходит в формате палаточного лагеря и включает несколько тематических смен (например, «Пространство смыслов» и «Пространство добра»). На побережье Балтийского моря приглашают молодых историков, политологов, социологов, философов, филологов, культурологов, писателей, поэтов и редакторов молодежных и вузовских СМИ. Во время форума традиционно проводят Всероссийский конкурс молодежных проектов, победители которого получают гранты на реализацию социально значимых инициатив.
Форум «Таврида» задумывался как площадка для творческой молодежи. Он проводится с 2015-го. С 2019 г. известен как арт-кластер «Таврида». Ежегодно участниками становятся несколько тысяч человек, в том числе молодые архитекторы и урбанисты. В разные годы на форум «Таврида» приезжали гости из Иордании, Эстонии, Молдавии, Казахстана и других стран.
Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине и считается одной из ключевых площадок для юношей и девушек Дальнего Востока. Мероприятие впервые провели в 2013 г. Изначально гости жили в палатках на берегу одного из сахалинских озер (места проведения менялись – форум принимали и разные районы Сахалина, и даже Курильские острова), но затем он «переехал» в Южно-Сахалинск. В 2020 г. площадка собрала около 1000 человек со всей страны и получила статус всероссийской. В 2026 г. мероприятие прошло с 10 по 16 августа при участии 600 молодых людей из 70 регионов России. Форум был разделен на девять кластеров: искусственный интеллект и IT, энергетика, строительство и инженерия, медицина, сервис и туризм, авиация и БПЛА, креативная экономика, экология и климат, воспитание и патриотическое образование. В 2026-м на Сахалин приехали школьники от 14 до 17 лет, студенты и специалисты до 35 лет. Они работали над Индексом привлекательности регионов для молодежи и разработали проекты по транспортной доступности и жилищной политике, а также посетили ключевые объекты региона.
Молодежный историко-культурный форум «Истоки» проходит в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» Севастополя. Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке Росмолодежи. В 2025 г. форум вошел в шорт-лист одной из главных просветительских премий страны – «Знание.Премия». В 2026 г. состоялся уже пятый, юбилейный сезон. За эти годы форум объединил свыше 4000 участников из 89 регионов России. В 2026-м провели пять тематических заездов: «Осмысление» для гуманитариев и активистов, «Слово» для журналистов и медиаспециалистов, «Самодисциплина» для спортсменов и тренеров, а также «Милосердие» для добровольцев и «Наследие» для историков и музейных сотрудников. Гости могли подать заявки на грантовый конкурс и выиграть до 1 млн руб. на реализацию своих инициатив.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Шум» проходит в Калининградской области и считается одной из ключевых площадок страны для редакторов, журналистов, блогеров и специалистов по связям с общественностью. В 2026 г. форум прошел в новом формате – пяти отдельных образовательных программ для разных аудиторий (от подростков, делающих первые шаги в медиа, до действующих профессионалов отрасли). Мероприятия объединили около 1500 специалистов из России и примерно из 101 зарубежной страны. В частности, они учились работать с искусственным интеллектом и современными цифровыми инструментами. Среди наставников – телеведущие Яна Чурикова и Екатерина Андреева, режиссер Олег Трофим.