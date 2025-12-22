Что известно о погибшем генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове

Что известно о погибшем генерал-лейтенанте Фаниле СарваровеАвтомобиль с начальником управления Генштаба ВС РФ взорвали в Москве
22 декабря в Москве подорвали автомобиль, в котором находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Военный скончался от полученных травм. Чем он известен – в справке «Ведомостей».
Сарваров Фанил Фанисович родился 11 марта 1969 г. в городе Гремячинске Пермской области (сейчас – Пермский край). В 1990 г. он окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1999 – Военную академию бронетанковых войск им. маршала Малиновского.
Параллельно получил реальный боевой опыт. В 1992–2003 гг. участвовал в урегулировании Осетино-Ингушского конфликта – межэтнических столкновений на территории Северной Осетии – и контртеррористической операции на территории Чечни.
В эти годы награжден орденом Мужества (1995), медалью Суворова (2000) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003).
Затем Сарваров пошел на повышение. В 2008 г. окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После выпуска продолжил службу в главном оперативном управлении и управлении оперативной подготовки Генштаба.
В 2014 г. награжден орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Вместе с этим на сайте Минобороны не указывается, какие задачи он выполнял в эти годы.
В 2015–2016 гг. занимался вопросами, связанными с организацией и проведением военной операции в Сирии. В итоге в 2016 г. Сарваров возглавил управление оперативной подготовки ВС России. Параллельно он получил почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
За годы карьеры прошел все основные воинские должности. В 2024 г. президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
По информации СМИ, в мае 2022 г. Сарварова включили в списки экстремистского сайта «Миротворец». В России ресурс заблокирован согласно судебным решениям.