Чем известна модератор пленарного заседания ПМЭФа Гита Мохан

Перед беседой с Владимиром Путиным Гита Мохан совершила ознакомительные поездки в Луганск, Донецк и Херсон. В разговоре с президентом она поделилась своими наблюдениями и отметила, что местные «говорят по-русски», но, на ее взгляд, «шокированы [тем], что была начата операция». После интервью индийская тележурналистка провела онлайн-конференцию со студентами Крымского федерального университета им. Вернадского, во время которой сказала, что «всегда старается показать позицию обеих сторон», выяснить мотивации и разделять мнения и факты.