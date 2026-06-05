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Чем известна модератор пленарного заседания ПМЭФа Гита Мохан

За ходом главной сессии форума в Санкт-Петербурге будет следить журналистка из Индии
Елена Дурандина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

5 июня в Санкт-Петербурге состоится пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России Владимира Путина. Его модератором станет ведущая и исполнительный редактор телеканала India Today Гита Мохан, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чем она известна в мире и России – в справке «Ведомостей».

Гита Мохан работает на телеканале India Today редактором отдела иностранных новостей и специализируется на международной дипломатии. Параллельно индийская телезвезда является автором и ведущей программы «World Today» (в переводе – «Мир сегодня»).

В разные годы Гита Мохан также сотрудничала с вещающим на хинди каналом с госфинансированием DD News и местными англоязычными информагентствами Times Now (запущено в партнерстве с Reuters) и NewsX (связано с британской телесетью ITV).

На родине Гита Мохан известна репортажами с мест событий, в том числе из так называемых горячих точек, в мире – эксклюзивными беседами с высокопоставленными дипломатами и министрами.

В декабре 2025 г. вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у президента России Владимира Путина перед его государственным визитом в Индию. Впоследствии Гита Мохан назвала этот разговор «интервью мечты», так как российский лидер согласился на него «без каких-либо оговорок и ограничений».

Перед беседой с Владимиром Путиным Гита Мохан совершила ознакомительные поездки в Луганск, Донецк и Херсон. В разговоре с президентом она поделилась своими наблюдениями и отметила, что местные «говорят по-русски», но, на ее взгляд, «шокированы [тем], что была начата операция». После интервью индийская тележурналистка провела онлайн-конференцию со студентами Крымского федерального университета им. Вернадского, во время которой сказала, что «всегда старается показать позицию обеих сторон», выяснить мотивации и разделять мнения и факты.

Помимо профессиональной деятельности, занимается еще и правозащитной. В 2020 г. стала соавтором книги «Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы» («Hamid: The Story of My Captivity, Survival and Freedom»), в которой рассказывает о шестилетнем заключении индийского программиста Хамида Ансари в Пакистане и его возвращении домой. Во многом он состоялось благодаря усилиям матери айтишника и Гиты Мохан. Пользователи иностранных маркетплейсов в основном выставляют высокие оценки и называют книгу захватывающей и душераздирающей.

В 2022 г. Гита Мохан в прямом эфире остригла волосы, чтобы поддержать женщин в Иране. Незадолго до этого в Тегеране погибла 22-летняя местная жительница Махса Амини, которую перед этим задержали сотрудники полиции нравов из-за неверно покрытой платком головы.

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