Новый король Норвегии: кто такой Хокон VIIIПосле смерти Харальда V престол занял его единственный сын
Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни после 35 лет пребывания на престоле. Новым монархом стал его сын – кронпринц Хокон, взявший тронное имя Хокон VIII (полное имя – Хокон Магнус). В Норвегии король является формальным главой государства, хотя его полномочия носят скорее церемониальный характер, реальная власть принадлежит парламенту во главе с премьер-министром (сейчас – Йонас Гар Стёре). Подробнее о седьмом норвежском короле из династии Глюксбургов – в справке «Ведомостей».
Хокон Магнус родился 20 июля 1973 г. в Осло (его отец стал первым монархом Норвегии, родившимся на ее территории, почти за 600 лет). Свое обучение он, по традиции, начал в государственной начальной школе, а вот средняя школа была уже частной.
В 1995 г. будущий король окончил Королевскую военно-морскую академию, после чего в течение кода служил офицером на торпедном катере. После службы Хокон не последовал примеру своего отца и деда, учившихся в Оксфорде, а отправился в США, где поступил на факультет политологии Калифорнийского университета в Беркли, получив в 2000 г. степень бакалавра. В 2003 г. он стал магистром Лондонской школы экономики области исследований проблем развития (специализировался на международной торговле и африканистике).
В 1999 г. Хокон познакомился со своей будущей женой Метте-Марит Тьессем Хоэйби в баре на музыкальном фестивале в Норвегии. На тот момент у нее уже был ребенок от прошлого брака – Мариус Борг Хёйби. Тогда этот факт, как и то, что она была родом из обычной семьи, вызвал фурор в СМИ, но в 2021 г. пара поженилась.
Уже в 2026 г. и Метте-Марит, и ее сын снова оказались в центре внимания, но уже по другим причинам. Сначала зимой минюст США опубликовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включая его переписку с женой будущего короля (из-за этого ей пришлось извиняться перед Харальдом V). А в июне 2026 г. норвежский суд признал ее сына от первого брака виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и приговорил к четырем годам тюремного заключения. Сама же будущая королева перенесла операцию по пересадке легких.
Хокон получил титул наследного принца в 1991 г. после того, как новым королем стал его отец. У Хокона есть старшая сестра Марта-Луиза, но закон, по которому монархом становится первенец вне зависимости от пола, был принят лишь в 1990 г. и не имел обратной силы, поэтому наследником стал именно Хокон. В качестве кронпринца Хокон совершал зарубежные официальные визиты (в том числе и в Россию в 2003 г.), а также был послом доброй воли Программы развития ООН. Активно занимался вопросами изменения климата и защиты окружающей среды, а также борьбой с бедностью и социальным неравенством. У Хокона и его жены также есть фонд, который занимается поддержкой социальных проектов для молодежи.
У Хокона и его жены двое детей: кронпринцесса и будущая наследница престола 22-летняя Ингрид Александра, а также 20-летний принц Сверре Магнус.