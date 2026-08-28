Новый король Норвегии: кто такой Хокон VIII

Хокон получил титул наследного принца в 1991 г. после того, как новым королем стал его отец. У Хокона есть старшая сестра Марта-Луиза, но закон, по которому монархом становится первенец вне зависимости от пола, был принят лишь в 1990 г. и не имел обратной силы, поэтому наследником стал именно Хокон. В качестве кронпринца Хокон совершал зарубежные официальные визиты (в том числе и в Россию в 2003 г.), а также был послом доброй воли Программы развития ООН. Активно занимался вопросами изменения климата и защиты окружающей среды, а также борьбой с бедностью и социальным неравенством. У Хокона и его жены также есть фонд, который занимается поддержкой социальных проектов для молодежи.