Листинг: цели и особенности процедуры

Листинг: цели и особенности процедурыКак происходит размещение ценных бумаг на бирже
Листинг (от англ. list – список) – это процедура включения ценных бумаг компании в биржевой список для торговли ими на организованном рынке. Простыми словами, листинг – это процесс, благодаря которому компания получает доступ к капиталу, а инвесторы – возможность покупать и продавать ее бумаги на бирже. Он важен для публичных компаний, стремящихся укрепить свою репутацию, привлечь новых акционеров и повысить прозрачность деятельности.
Как происходит листинг
Ценные бумаги проходят листинг после проверки документов и добавления в котировальный лист первого или второго уровня. В первом случае компания впервые выходит на биржу, во втором – расширяет присутствие на дополнительных рынках. Листинг играет важную роль для проектов, желающих привлечь ликвидность и утвердить свою рыночную стоимость.
Основные участники процесса – это эмитенты (компании или проекты), биржи и регулирующие органы. Для прохождения листинга необходимо соблюсти требования биржи, включая финансовую отчетность, корпоративное управление и минимальный уровень капитализации.
Процедура листинга включает несколько этапов:
подготовка финансовой документации, соответствующей стандартам биржи;
установление минимальных требований, таких как стоимость актива, объем выпущенных бумаг и корпоративное управление;
прохождение проверки и утверждения со стороны биржевого регулятора и торговля на бирже после включения в листинг.
Для криптовалют процедура схожа, но чаще ориентирована на техническую проверку блокчейна, активность сообщества и соответствие проекта политике биржи.
Основные цели листинга
Листинг ценных бумаг позволяет эмитентам привлекать средства за счет продажи акций или облигаций широкому кругу инвесторов. В свою очередь биржа стремится обеспечить ликвидность и прозрачность для участников рынка.
В качестве примера успешного листинга российских компаний можно привести Ozon. В ноябре 2020 г. компания провела IPO, разместив свои акции на Московской бирже, «СПБ бирже» и NASDAQ по цене $30 за акцию. В первый день торгов цена выросла на 50% и установилась на уровне $40,18. В феврале 2021 г. акции достигли рекордной отметки $68,60, хотя к ноябрю того же года снизились до $44.
Какие бывают уровни листинга
Уровни листинга помогают инвесторам ориентироваться на рынке, выбирая активы в зависимости от их риска и доходности.
Первый уровень – это ценные бумаги компаний, которые соответствуют самым высоким требованиям биржи. Обычно сюда входят крупные международные корпорации с прозрачной финансовой отчетностью и стабильной историей доходов;
Второй уровень – это бумаги компаний среднего размера, которые соответствуют базовым требованиям биржи, но могут иметь меньше ликвидности или ограниченную географическую активность;
Третий уровень – это бумаги стартапов, небольших компаний или проектов, которые только начинают свое развитие на рынке. Такие эмитенты могут иметь ограниченную историю доходов, но предоставляют потенциал роста.
Типы листинга
Разные типы листинга помогают компаниям и проектам выбирать наиболее подходящую стратегию для достижения своих финансовых целей.
Первичный листинг (IPO) – это процесс, при котором компания впервые выходит на биржу для привлечения капитала.
Вторичный листинг – это расширение присутствия компании, которая уже торгуется на бирже, за счет других площадок для увеличения ликвидности.
Кросс-листинг – это одновременный выход компании на несколько бирж в разных странах.
Депозитарный листинг – это процедура, при которой акции компании представлены в виде депозитарных расписок, что позволяет торговать иностранными ценными бумагами на локальных биржах.
Листинг криптовалют – это размещение токенов, которые регистрируются на криптовалютных биржах.
Плюсы и минусы листинга
По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, главное преимущество листинга – это рыночная оценка капитализации, которая позволяет компании демонстрировать свою стоимость через котировки акций. Это важно для акционеров, так как они получают возможность оценивать свои инвестиции и использовать акции в качестве залога. Листинг полезен для привлечения капитала, особенно если компания хочет работать на рыночных условиях с широким кругом инвесторов, включая институциональных. Компания становится более прозрачной, что повышает доверие как со стороны инвесторов, так и кредиторов. Российским компаниям листинг необходим, если они хотят расширить круг акционеров, повысить ликвидность своих акций и получить дополнительные финансовые возможности.
Среди минусов листинга Голубовский упоминает затраты на поддержание котировок акций, ведение реестров акционеров и взаимодействие с депозитариями. Компании обязаны соблюдать строгие требования биржи, включая раскрытие информации и регулярную отчетность, что может быть обременительным. Публичная компания должна учитывать интересы широкого круга акционеров, что может быть бессмысленным, если у нее ограниченный круг бенефициаров. Если компания не готова выстраивать конструктивные отношения с инвесторами, листинг теряет смысл. Эксперт приводит в пример Twitter, который был выкуплен Илоном Маском и стал непубличным, поскольку это было стратегически выгодно. Также он отмечает, что поддержание публичного статуса может быть экономически нецелесообразным, если затраты превышают выгоды.
Что такое делистинг
Делистинг – это исключение ценных бумаг или криптовалюты из биржевого списка, что делает их недоступными для торговли на бирже. Это может происходить как по инициативе компании, так и по решению биржи в случае несоответствия требованиям.
Например, компания может добровольно уйти с биржи, если она решает стать частной или не видит необходимости в публичной торговле. Принудительный делистинг может быть вызван финансовыми проблемами компании, несоответствием требованиям биржи или нарушением правил. Например, в июне 2021 г. делистинг с Мосбиржи завершила Кузбасская топливная компания (КТК). Акционеры компании приняли такое решение на внеочередном собрании в конце 2020 г. Инвесторы смогли продать все или часть ценных бумаг по 152,2 руб. за акцию. Право на выкуп получили только те инвесторы, которые владели акциями КТК на 7 декабря 2020 г.
Для криптовалют делистинг часто связан с низкой ликвидностью токена или сомнениями в его надежности. Binance удалила TRON и Tether в 2023 г. из-за обвинений со стороны SEC. Coinbase в 2022 г. исключила Litecoin из-за протокола, скрывающего транзакции, чтобы соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег. Kraken прекратила поддержку Bitcoin Cash в 2022 г. из-за снижения интереса пользователей. Важно учитывать, что делистинг может негативно сказаться на цене активов и доверии инвесторов.