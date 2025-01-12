Листинг: цели и особенности процедуры

По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, главное преимущество листинга – это рыночная оценка капитализации, которая позволяет компании демонстрировать свою стоимость через котировки акций. Это важно для акционеров, так как они получают возможность оценивать свои инвестиции и использовать акции в качестве залога. Листинг полезен для привлечения капитала, особенно если компания хочет работать на рыночных условиях с широким кругом инвесторов, включая институциональных. Компания становится более прозрачной, что повышает доверие как со стороны инвесторов, так и кредиторов. Российским компаниям листинг необходим, если они хотят расширить круг акционеров, повысить ликвидность своих акций и получить дополнительные финансовые возможности.