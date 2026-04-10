Чем известен признанный нежелательным Стэнфордский университет

Чем известен признанный нежелательным Стэнфордский университетОн занимает третье место в рейтинге лучших вузов по версии US News
Минюст РФ признал деятельность калифорнийского Стэнфордского университета нежелательной на территории страны. В перечень также включены Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований (CREEES) и организация «Кризисное моделирование для мира» (Crisis Simulation for Peace e.V.). О том, чем известен Стэнфорд, – в справке «Ведомостей».
Стэнфордский университет – частное высшее учебное заведение, расположенное недалеко от Пало-Алто в Калифорнии. Он был основан в 1885 г. железнодорожным магнатом Лиландом Стэнфордом и его женой Джейн в память об их единственном умершем сыне. Кампус, построенный на территории бывшей животноводческой фермы Стэнфордов, открыл свои двери для первых 555 студентов 1 октября 1891 г.
В отличие от многих других американских учебных заведений тех времен, в Стэнфорд принимали как мужчин, так и женщин, а сам университет не ассоциировал себя с какой-то конкретной религиозной группой. Этот подход, как и многих преподавателей, Стэнфорд перенял у другого престижного университета – Корнеллского (основан в 1865 г.). В проектировании кампуса Стенфорда участвовал также и архитектор Фредерик Лоу Олмстед, ранее создавший проект кампуса Корнелла.
Лиланд Стэнфорд умер всего через два года после открытия университета. Вуз продолжил работу, несмотря на возникшие финансовые трудности. В 1906 г. произошло землетрясение, убившее двух человек и разрушившее несколько зданий кампуса.
Большую роль в развитии Стэнфорда сыграл один из его первых студентов и будущий (1929–1934 гг.) президент США Герберт Гувер. В 1920-е он перестроил систему бухгалтерского учета и управления бизнесом в университете, приведя ее к современной корпоративной модели, привлек гранты и инвестиции, которые стабилизировали финансовое положение Стэнфорда. В 1919 г. он основал институт по сбору материалов о мировой политике, а в 1925 г. – Высшую школу бизнеса.
В 1940-е и 1950-е большой вклад в развитие Стэнфорда внес Фредерик Терман – декан инженерного факультета и проректор, признанный «отцом» Кремниевой долины. Беспокоясь о том, что самые талантливые выпускники уезжали на Восточное побережье, он стал поощрять студентов создавать собственные компании на местном уровне, предоставляя офисные помещения и даже средства. В 1951 г. при его поддержке был создан Стэнфордский промышленный (сейчас – исследовательский) парк, куда активно переезжали крупнейшие технологические компании США.
Сегодня Стэнфордский университет включает в себя семь школ:
Высшая школа бизнеса;
Инженерная школа Высшая школа образования;
Школа гуманитарных и естественных наук;
Юридическая школа;
Медицинская школа;
Стэнфордская школа устойчивого развития Doerr.
Помимо этого в Стэнфорде действуют 15 междисциплинарных институтов. Всего во всех подразделениях университета обучаются и работают более 17 000 студентов: порядка 7290 бакалавров и свыше 10 000 магистров и аспирантов. По информации самого вуза, в нем учатся студенты из всех 50 штатов США и 91 другой страны. Прием в Стэнфорд является одним из самых конкурентных в США: в рамках последнего набора были приняты чуть менее 4% (1876 человек) от всех абитуриентов. Доля иностранцев – порядка 16%.
Стоимость обучения в Стэнфорде высокая и зависит от уровня доходов семьи. Если этот показатель ниже $100 000 в год, то университет сам оплачивает обучение (на бакалавриате – в среднем $68 000 в год), проживание и питание (в районе $23 000), если меньше $150 000 – вуз оплачивает обучение, а проживание и питание студенты берут на себя. Самые востребованные направления подготовки – компьютерные (18% выпускников), социальные (17%) и инженерные науки (16%).
В рейтинге лучших университетов мира по версии US News Стэнфорд занимает третье место после Гарварда и MIT. За все время число ученых, удостоенных Нобелевской премии и аффилированных со Стэнфордом, достигло 96 человек, 20 из них – действующие преподаватели и исследователи. В числе наиболее известных лауреатов – экономист Милтон Фридман, физик Бертон Рихтер, биохимик Артур Корнберг и др. В числе прославившихся на весь мир выпускников – создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователь и глава NVIDIA Дженсен Хуанг, один из «отцов» интернета Винтон Серф, богатейший человек Индии Мукеш Амбани, писатель Джон Стейнбек и др.