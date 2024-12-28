Новогодние праздники: история и традиции

Главным символом Нового года вот уже несколько тысячелетий выступает елка. Ее архетипом является мировое дерево – растение, образ которого повторяется в различных культурах и символизирует единство всех сфер мироздания. У славян оно ассоциировалось с березой, у древних египтян – с пальмой, у греков – с кипарисом, у римлян – с фиговым деревом, а у кельтов – с омелой. В западной культуре елка является символом в первую очередь рождественских, а не новогодних праздников (католическое Рождество отмечается 24 декабря).