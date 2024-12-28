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Новогодние праздники: история и традиции

Самые длинные каникулы в 2025 году продлятся 11 дней
Юлия Каблинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Новый год – один из самых любимых праздников россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 58% жителей страны считают его главным торжеством года.

Истоки празднования Нового года

Традиция встречать Новый год берет начало в языческих обрядах. В Древнем Риме этот праздник отмечали 1 января, поскольку в этот день вступали в должность римские консулы. В 46 г. до нашей эры Юлий Цезарь ввел юлианский календарь и официально закрепил статус праздника за первым днем января. Цезарь взял за основу обряд поклонения Янусу – двуликому богу-демиургу из древнеримской мифологии.

Главным символом Нового года вот уже несколько тысячелетий выступает елка. Ее архетипом является мировое дерево – растение, образ которого повторяется в различных культурах и символизирует единство всех сфер мироздания. У славян оно ассоциировалось с березой, у древних египтян – с пальмой, у греков – с кипарисом, у римлян – с фиговым деревом, а у кельтов – с омелой. В западной культуре елка является символом в первую очередь рождественских, а не новогодних праздников (католическое Рождество отмечается 24 декабря).

История празднования Нового года в России

В Россию новогодний праздник впервые пришел в конце XV в.: его отмечали 1 марта по юлианскому календарю. В 1492 г. началом года стало считаться 1 сентября, а с 1700 г. по указу царя Петра I Новый год празднуют 1 января. Тогда же появилась традиция украшать дома хвойными ветками. 

После Октябрьской революции 1917 г. большевики отменили торжества, во время которых в России было принято наряжать елку, как пережиток буржуазного и религиозного общества. Вновь отмечать Новый год в СССР начали лишь в 1935 г. При этом выходным днем 1 января стало только в 1947 г. С 2013 г. в России установили современный порядок празднования Нового года с продолжительными выходными.

Как россияне отдыхают на Новый год

По утвержденному правительством РФ производственному календарю новогодние «каникулы» продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г., то есть 11 дней. При этом выпадающие на субботу и воскресенье выходные дни 4 и 5 января переносятся на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

Алексей Орлов / Ведомости

Новогодние традиции в России и мире

Новогодние праздники в мире отмечаются по-разному, но везде это время радости, веселья и надежд на лучшее. Испанцы в новогоднюю ночь на удачу съедают по виноградине на каждый месяц будущего года, голландцы запекают в пирог монетку на счастье, шотландцы проводят факельные шествия, зажигают камины или свечи, поскольку огонь традиционно является главным символом праздника, оберегающим от злых духов. В России главные новогодние традиции –наряженная елка, подарки, запах мандаринов, бой курантов, фейерверки и, конечно, застолье с шампанским и салатами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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