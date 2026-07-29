Резкая, но терпимая: что известно о новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой

В 2018-2020 гг. – исполняющий обязанности, а затем министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В 2020–2021 гг. получила повышение и стала зампредом правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. По информации СМИ, во главе отрасли занималась ее цифровизацией (например, внедрила единый дашборд с реальными и оперативными статистическими показателями, проект по оптимизации ресурсов и мер поддержки «Бережливая республика»), а также вела переговоры с ритейлерами и помогала справиться с засухой 2021 г.