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Резкая, но терпимая: что известно о новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой

Врио главы республики назначена советник министра сельского хозяйства России
Елена Дурандина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

29 июля президент России Владимир Путин предложил советнику министра сельского хозяйства России Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию. Она стала третьей женщиной – руководителем региона в России. Республика является малой родиной чиновницы, а местные СМИ не раз делали ей комплименты, называя «деловой и хваткой». Чем еще известна Абрамова – в справке «Ведомостей».

Ольга Абрамова родилась в селе Сигаево в Удмуртии 23 ноября 1981 г. В 2003 г. она окончила Московский институт экономики статистики и информатики по специальности «экономист». Во время учебы работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов, но, получив диплом, стала специализироваться на сельхозотрасли. 

В 2003–2006 гг. начала карьерный путь с заведующей заочного отделения Сарапульского аграрно-экономического колледжа, который находится в ее родном селе Сигаево. Но уже в 2006–2009 гг. стала главным экономистом, а затем и гендиректором в местной агропромышленной компании «Удмуртия». В марте-декабре 2009 г. – исполнительный директор в потребительском снабженческо-сбытовом кредитном кооперативе «Завьяловский» (в основном он занимается оптовой торговлей картофелем и овощами).

Местные СМИ отмечали, что знания Ольги Абрамовой о сельском хозяйстве не ограничиваются теорией: при необходимости она водит трактор, выезжает в поля и может подоить коров. Сама специалист называла отрасль «очень консервативной», где «мужчины не часто смотрят на женщин как на равных» и присутствует «незримая необходимость доказывать миру и себе, что “я – могу”».

В 2009–2012 гг. Абрамова прошла переобучение по нескольким программам подготовки управленческих кадров и юристов – как в Удмуртском госуниверситете, так и в Уральской академии госслужбы.

В 2009–2012 гг. возглавляла отдел экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, в 2012–2014 гг. – секретариат зампреда регионального правительства, который работал в республиканской администрации.

С 2014 по 2016 гг. поддерживала местные аграрно-промышленные проекты и параллельно работала замначальником управления комплексного развития «Комос групп». Компания считается одним из крупнейших агрохолдингов России с полным производственно-сбытовым циклом. В 2016–2017 г. руководила одной из его производственных площадок «Бабинский» в статусе гендира.

В 2018-2020 гг. – исполняющий обязанности, а затем министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В 2020–2021 гг. получила повышение и стала зампредом правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. По информации СМИ, во главе отрасли занималась ее цифровизацией (например, внедрила единый дашборд с реальными и оперативными статистическими показателями, проект по оптимизации ресурсов и мер поддержки «Бережливая республика»), а также вела переговоры с ритейлерами и помогала справиться с засухой 2021 г. 

По итогам работы в декабре 2021 г. была назначена заместителем председателя правительства Удмуртской Республики, а в сентябре 2024 г. стала советником министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. На новом месте курировала федеральную реформу племенного животноводства, в том числе внедрение ФГИАС племенных ресурсов и отечественного индекса по ним КРС. 

Местные СМИ назвали Ольгу Абрамову «деловой и хваткой», а эксперты и политологи – эффективным управленцем. Параллельно сама чиновница говорила о себе как о «достаточно амбициозном, и иногда даже резком с точки зрения своих суждений человеке», но стремящемся к терпимости.

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