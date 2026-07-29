Резкая, но терпимая: что известно о новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой

Резкая, но терпимая: что известно о новом руководителе Удмуртии Ольге АбрамовойВрио главы республики назначена советник министра сельского хозяйства России
29 июля президент России Владимир Путин предложил советнику министра сельского хозяйства России Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию. Она стала третьей женщиной – руководителем региона в России. Республика является малой родиной чиновницы, а местные СМИ не раз делали ей комплименты, называя «деловой и хваткой». Чем еще известна Абрамова – в справке «Ведомостей».
Ольга Абрамова родилась в селе Сигаево в Удмуртии 23 ноября 1981 г. В 2003 г. она окончила Московский институт экономики статистики и информатики по специальности «экономист». Во время учебы работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов, но, получив диплом, стала специализироваться на сельхозотрасли.
В 2003–2006 гг. начала карьерный путь с заведующей заочного отделения Сарапульского аграрно-экономического колледжа, который находится в ее родном селе Сигаево. Но уже в 2006–2009 гг. стала главным экономистом, а затем и гендиректором в местной агропромышленной компании «Удмуртия». В марте-декабре 2009 г. – исполнительный директор в потребительском снабженческо-сбытовом кредитном кооперативе «Завьяловский» (в основном он занимается оптовой торговлей картофелем и овощами).
Местные СМИ отмечали, что знания Ольги Абрамовой о сельском хозяйстве не ограничиваются теорией: при необходимости она водит трактор, выезжает в поля и может подоить коров. Сама специалист называла отрасль «очень консервативной», где «мужчины не часто смотрят на женщин как на равных» и присутствует «незримая необходимость доказывать миру и себе, что “я – могу”».
В 2009–2012 гг. Абрамова прошла переобучение по нескольким программам подготовки управленческих кадров и юристов – как в Удмуртском госуниверситете, так и в Уральской академии госслужбы.
В 2009–2012 гг. возглавляла отдел экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, в 2012–2014 гг. – секретариат зампреда регионального правительства, который работал в республиканской администрации.
С 2014 по 2016 гг. поддерживала местные аграрно-промышленные проекты и параллельно работала замначальником управления комплексного развития «Комос групп». Компания считается одним из крупнейших агрохолдингов России с полным производственно-сбытовым циклом. В 2016–2017 г. руководила одной из его производственных площадок «Бабинский» в статусе гендира.
В 2018-2020 гг. – исполняющий обязанности, а затем министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В 2020–2021 гг. получила повышение и стала зампредом правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. По информации СМИ, во главе отрасли занималась ее цифровизацией (например, внедрила единый дашборд с реальными и оперативными статистическими показателями, проект по оптимизации ресурсов и мер поддержки «Бережливая республика»), а также вела переговоры с ритейлерами и помогала справиться с засухой 2021 г.
По итогам работы в декабре 2021 г. была назначена заместителем председателя правительства Удмуртской Республики, а в сентябре 2024 г. стала советником министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. На новом месте курировала федеральную реформу племенного животноводства, в том числе внедрение ФГИАС племенных ресурсов и отечественного индекса по ним КРС.
Местные СМИ назвали Ольгу Абрамову «деловой и хваткой», а эксперты и политологи – эффективным управленцем. Параллельно сама чиновница говорила о себе как о «достаточно амбициозном, и иногда даже резком с точки зрения своих суждений человеке», но стремящемся к терпимости.