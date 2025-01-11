Старый Новый год: когда и как его отмечают

После Октябрьской революции большевики официально перешли с юлианского календаря на григорианский, однако Русская православная церковь продолжила отмечать религиозные праздники по старому стилю. Из-за этого в католических странах Рождество приходится на 25 декабря, а в православных – на 7 января. Поскольку Новый год всегда следовал за Рождеством, а не наоборот, появилась традиция неофициально отмечать по юлианскому календарю и наступление года, то есть с 13 на 14 января.