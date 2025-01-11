Старый Новый год: когда и как его отмечают

Старый Новый год: когда и как его отмечаютИстория и традиции праздника
Старый Новый год – неофициальный праздник, который отмечается в России и ряде других стран как продолжение новогодних торжеств. Его история связана с переходом от юлианского календаря к григорианскому, который произошел в начале XX в. Несмотря на неофициальный статус, он сохраняет важное место в культуре.
Как появился Старый Новый год
Старый Новый год появился из-за разницы между юлианским и григорианским календарями. Первый, введенный Юлием Цезарем в 45 г. до н. э., содержал неточности, из-за которых происходило смещение дат. В 1582 г. папа Григорий XIII ввел новый календарь, который стал называться григорианским. Сейчас он отличается от юлианского на 13 дней.
После Октябрьской революции большевики официально перешли с юлианского календаря на григорианский, однако Русская православная церковь продолжила отмечать религиозные праздники по старому стилю. Из-за этого в католических странах Рождество приходится на 25 декабря, а в православных – на 7 января. Поскольку Новый год всегда следовал за Рождеством, а не наоборот, появилась традиция неофициально отмечать по юлианскому календарю и наступление года, то есть с 13 на 14 января.
Где еще празднуют Старый Новый год
Помимо России, старый Новый год отмечают в ряде других стран, где сохранилось влияние юлианского календаря или проживают крупные диаспоры православных христиан. Это, в частности, страны бывшего СССР и бывшей Югославии. В Сербии праздник известен как Сербский Новый год. В этот день в стране проводятся торжественные литургии, народные гуляния и фейерверки. В Республике Сербской 14 января является нерабочим днем.
В некоторых немецкоязычных регионах Швейцарии традиция встречать Старый Новый год сохранилась как следствие народного, а не церковного неприятия нового стиля. Берберы отмечают Новый год по собственному календарю, который основан на юлианском, но имеет небольшие отличия. В Алжире праздник приходится на 12 января, с 2017 г. он является выходным. В 2023 г. берберский Новый год стал официальным праздником и в Марокко, где его отмечают 14 января.
Традиции Старого Нового года в России
В России во время Старого Нового года принято вновь собираться за праздничным столом и повторять торжество. Поскольку праздник приходится на Святки (период между Рождеством и Крещением), в этот день также принято колядовать – ходить по домам и исполнять народные песни с пожеланиями добра и благополучия. Кроме того, по народной традиции, в эту ночь можно гадать.
Традиционными блюдами Старого Нового года являются кутья, блины, пироги и запеченное мясо. Считается, что обилие еды на столе приносит счастье и богатство в дом. Некоторые семьи соблюдают обычаи, связанные с привлечением удачи, например, встречают праздник в новой одежде.
Традиции альтернативного Нового года в мире
Хотя термин «Старый Новый год» характерен для стран, перешедших с юлианского на григорианский календарь, в мире существуют схожие праздники, связанные с изменением сезонных циклов. Например, китайский Новый год празднуется по лунному календарю. Его дата варьируется каждый год, обычно она приходится на один из дней с 21 января по 20 февраля. Праздник сопровождается красочными фестивалями, фейерверками и особыми блюдами.
В Таиланде Новый год называется Сонгкран. Он считается семейным праздником, отмечают его в апреле. В этот день принято делать подношения в виде еды буддийским священнослужителям и омывать домашнюю статую Будды чистой водой с лепестками роз и жасмина. Одной из главных традиций праздника является обливание друг друга водой, что символизирует очищение и начало нового этапа жизни.
Персидский Навруз знаменует начало весны и начало года по астрономическому календарю иранских и тюркских народов. Он отмечается в некоторых странах ближнего Востока и также является семейным праздником, во время которого принято навещать родных и друзей. В 2009 г. персидский Новый год был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Еврейский Рош ха-Шана отмечается в сентябре или октябре по еврейскому календарю. Его празднуют два дня подряд. Это время для духовного обновления, молитв и семейных ужинов. Уникальная особенность праздника – трубление в ритуальный духовой инструмент шофар, которое символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию.
Значение Старого Нового года
Старый Новый год – это не только интересный исторический феномен, но и важный культурный символ. Он подчеркивает связь между традициями прошлого и современностью, позволяя людям еще раз окунуться в атмосферу праздника. В разных странах этот день объединяет семьи, наполняет дома теплом и радостью, а также напоминает о богатстве культурного наследия.