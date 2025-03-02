Кто такой Юра Борисов

Юрий Александрович Борисов, более известный как Юра Борисов, родился 8 декабря 1992 г. в Реутове (Московская область). В школьные годы он занимался в театральном кружке и проявлял интерес к актерскому мастерству. В 2008 г., после выпуска, подал документы во все ведущие театральные вузы Москвы, но остановился на Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина.