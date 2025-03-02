Кто такой Юра Борисов

Кто такой Юра БорисовАктер прошел путь от российских сериалов до номинации на «Оскар»
В ночь на 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлен российский актер Юра Борисов за работу в комедийной драме «Анора». Что известно о номинанте – в материале «Ведомостей».
Юрий Александрович Борисов, более известный как Юра Борисов, родился 8 декабря 1992 г. в Реутове (Московская область). В школьные годы он занимался в театральном кружке и проявлял интерес к актерскому мастерству. В 2008 г., после выпуска, подал документы во все ведущие театральные вузы Москвы, но остановился на Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина.
Еще во время учебы Борисов понял, что не хочет работать в театре, хотя параллельно он играл в спектаклях «Сатирикона». За роль Аметистова в постановке «Зойкина квартира» актер даже получил премию «Золотой лист» за лучшую мужскую роль среди выпускников театральных вузов в 2013 г.
Дебют Борисова в кино состоялся в 18 лет, когда режиссер Андрей Звягинцев пригласил его в драму «Елена» (2011). После этого последовали роли в сериалах «Метод Фрейда» (2013), «Мотыльки» (2013), «Уходящая натура» (2014) и «Закон каменных джунглей» (2015).
Особое место в карьере актера занимает военное кино. В 2015 г. он сыграл молодого офицера в драме Сергея Попова «Дорога на Берлин», получив высокую оценку критиков. Также Борисов снимался в вышедших в 2019 г. блокбастерах «Т-34», «Союз Спасения» и «Аванпост». Тогда же криминальная драма Бориса Акопова «Бык», в которой Борисов сыграл главную роль, попала в программу Карловарского кинофестиваля и открыла актеру двери в европейский кинематограф.
В 2020 г. снялся в байопике Константина Буслова о советском оружейнике Михаиле Калашникове, за что получил премию «Золотой орел». Год спустя его номинировали на «Нику» за роль в исторической драме Михаила Локшина «Серебряные коньки».
Весной 2024 г. комедийная драма американского режиссера Шона Бейкера «Анора», одну из главных ролей в которой исполнил Борисов, получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В декабре 2024 г. актер был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана, а в январе 2025 г. – на «Оскар».
На данный момент в фильмографии Юры Борисова 32 роли в полнометражных фильмах и 22 – в сериалах. Актер получил множество наград, в том числе «Золотой лист», «Золотой орел», «Белый слон», а также премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Ассоциации кинокритиков Торонто.