Чем занимаются органы ЗАГС

Предшественниками ЗАГСов были церковные и муниципальные книги записей актов гражданского состояния. В России до 1917 г. учет велся преимущественно церковью. 18 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР церковная регистрация была отменена, а соответствующие функции перешли к отделам записей браков и рождений при городской, районной, уездной или волостной земской управах. 16 сентября 1918 г. ВЦИК РСФСР принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, в котором было записано, что они ведутся исключительно гражданской властью: отделами записей актов гражданского состояния. Так возникла государственная служба, занимающаяся учетом ключевых событий в жизни граждан.