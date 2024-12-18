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Чем занимаются органы ЗАГС

История и современные функции учреждения
Юлия Каблинова
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

18 декабря в России отмечается День работников органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Они производят официальную регистрацию ключевых событий в жизни человека: рождения, брака, смерти и т. д.

История создания системы ЗАГС в России 

Предшественниками ЗАГСов были церковные и муниципальные книги записей актов гражданского состояния. В России до 1917 г. учет велся преимущественно церковью. 18 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР церковная регистрация была отменена, а соответствующие функции перешли к отделам записей браков и рождений при городской, районной, уездной или волостной земской управах. 16 сентября 1918 г. ВЦИК РСФСР принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, в котором было записано, что они ведутся исключительно гражданской властью: отделами записей актов гражданского состояния. Так возникла государственная служба, занимающаяся учетом ключевых событий в жизни граждан.

Правовые основы организации ЗАГСов

Основополагающим документом для работы ЗАГСов в советский период выступал Кодекс законов о семье, браке и опеке РСФСР, который позднее был заменен современным Семейным кодексом Российской Федерации и рядом федеральных законов. В настоящее время деятельность органов ЗАГС регулируется Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», подзаконными актами, приказами Министерства юстиции и региональными нормативными актами.

Развитие и изменения в работе ЗАГСов

За столетнюю историю своего существования ЗАГСы прошли путь от простой регистрации рождений, браков и смертей до комплексных учреждений, занимающихся широким спектром услуг. Советский период ознаменовался четкой централизацией функций, упрощением процедур и созданием единообразных правил регистрации актов гражданского состояния. В постсоветское время многие услуги ЗАГС стали более клиентоориентированными, появились электронные системы учета, возможность получения справок и выписок в онлайн-режиме.

Современная роль ЗАГСов в России

Сегодня ЗАГСы не просто фиксируют ключевые события в жизни человека, но также играют важную роль в формировании правовой и демографической базы страны. Органы ЗАГС регулируют правовые аспекты брачно-семейных отношений, ведут статистику рождений, смертей, браков и разводов, поддерживают электронные реестры актов гражданского состояния, предоставляют гражданам удобные электронные сервисы (например, через портал «Госуслуги»).

Каждый год в ЗАГСы обращаются более 20 млн граждан, там проводится регистрация более 9 млн актов гражданского состояния и осуществляется свыше 11 млн юридически значимых действий. Каждый десятый россиянин в среднем раз в год обращается в ЗАГС за получением государственной услуги.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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