Чем занимаются органы ЗАГС

Чем занимаются органы ЗАГСИстория и современные функции учреждения
18 декабря в России отмечается День работников органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Они производят официальную регистрацию ключевых событий в жизни человека: рождения, брака, смерти и т. д.
История создания системы ЗАГС в России
Предшественниками ЗАГСов были церковные и муниципальные книги записей актов гражданского состояния. В России до 1917 г. учет велся преимущественно церковью. 18 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР церковная регистрация была отменена, а соответствующие функции перешли к отделам записей браков и рождений при городской, районной, уездной или волостной земской управах. 16 сентября 1918 г. ВЦИК РСФСР принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, в котором было записано, что они ведутся исключительно гражданской властью: отделами записей актов гражданского состояния. Так возникла государственная служба, занимающаяся учетом ключевых событий в жизни граждан.
Правовые основы организации ЗАГСов
Основополагающим документом для работы ЗАГСов в советский период выступал Кодекс законов о семье, браке и опеке РСФСР, который позднее был заменен современным Семейным кодексом Российской Федерации и рядом федеральных законов. В настоящее время деятельность органов ЗАГС регулируется Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», подзаконными актами, приказами Министерства юстиции и региональными нормативными актами.
Развитие и изменения в работе ЗАГСов
За столетнюю историю своего существования ЗАГСы прошли путь от простой регистрации рождений, браков и смертей до комплексных учреждений, занимающихся широким спектром услуг. Советский период ознаменовался четкой централизацией функций, упрощением процедур и созданием единообразных правил регистрации актов гражданского состояния. В постсоветское время многие услуги ЗАГС стали более клиентоориентированными, появились электронные системы учета, возможность получения справок и выписок в онлайн-режиме.
Современная роль ЗАГСов в России
Сегодня ЗАГСы не просто фиксируют ключевые события в жизни человека, но также играют важную роль в формировании правовой и демографической базы страны. Органы ЗАГС регулируют правовые аспекты брачно-семейных отношений, ведут статистику рождений, смертей, браков и разводов, поддерживают электронные реестры актов гражданского состояния, предоставляют гражданам удобные электронные сервисы (например, через портал «Госуслуги»).
Каждый год в ЗАГСы обращаются более 20 млн граждан, там проводится регистрация более 9 млн актов гражданского состояния и осуществляется свыше 11 млн юридически значимых действий. Каждый десятый россиянин в среднем раз в год обращается в ЗАГС за получением государственной услуги.