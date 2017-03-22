Интернет и digital

Создателям видеоигр приходится бороться с жульничающими геймерами

Киберспортсмены используют программные сбои и ошибки, чтобы улучшить свои характеристики и обойти соперников
Разработчики игр уже называют ужесточающуюся борьбу за честность в киберспорте «гонкой вооружений»
Разработчики игр уже называют ужесточающуюся борьбу за честность в киберспорте «гонкой вооружений»
Tom Clancy's The Division / Ubisoft

По мере роста популярности киберспорта создателям игр приходится уделять все больше внимания борьбе с цифровым эквивалентом допинга.

В погоне за сетевой известностью и славой, а в некоторых случаях и за денежными призами игроки используют ошибки в коде игры, а также другие программы, чтобы улучшить, например, точность своего оружия и обойти более честных соперников. Когда о фактах такого обмана становится известно, это наносит вред репутации всего киберспорта, а добросовестные участники часто покидают игру, и продажи производителей падают.

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