Создателям видеоигр приходится бороться с жульничающими геймерами

Киберспортсмены используют программные сбои и ошибки, чтобы улучшить свои характеристики и обойти соперников

По мере роста популярности киберспорта создателям игр приходится уделять все больше внимания борьбе с цифровым эквивалентом допинга.

В погоне за сетевой известностью и славой, а в некоторых случаях и за денежными призами игроки используют ошибки в коде игры, а также другие программы, чтобы улучшить, например, точность своего оружия и обойти более честных соперников. Когда о фактах такого обмана становится известно, это наносит вред репутации всего киберспорта, а добросовестные участники часто покидают игру, и продажи производителей падают.