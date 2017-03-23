ING Bank заподозрили в помощи Vimpelcom при совершении коррупционных сделок в Узбекистане

ING лишь подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции

Прокуратура Нидерландов подозревает ING Bank в отмывании денег и международной коррупции, пишет газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник издания уточнил, что расследование связано с делом о коррупции Vimpelcom Ltd. (сменил название на Veon) в Узбекистане. ING лишь подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции, передало агентство Reuters. Менеджмент ING допускает, что возможные штрафы могут «быть существенными».