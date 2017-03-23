Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Голландцы в узбекском деле

ING Bank заподозрили в помощи Vimpelcom при совершении коррупционных сделок в Узбекистане

Через этот же банк структурам Каримовой перечисляла деньги и МТС
ING лишь подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции
ING лишь подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции
Peter Dejong / AP

Прокуратура Нидерландов подозревает ING Bank в отмывании денег и международной коррупции, пишет газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник издания уточнил, что расследование связано с делом о коррупции Vimpelcom Ltd. (сменил название на Veon) в Узбекистане. ING лишь подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции, передало агентство Reuters. Менеджмент ING допускает, что возможные штрафы могут «быть существенными».

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