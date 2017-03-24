В России утекают данные

В 2016 г. в России резко выросло число утечек конфиденциальной информации, сообщает компания Infowatch, разрабатывающая софт для защиты от утечек данных. Аналитический центр компании насчитал 213 таких инцидентов, что на 80% больше, чем годом ранее.
Всего в мире в прошлом году случилось 1556 таких инцидентов, что на 3,4% больше итога 2015 г. По этому показателю Россия находится между США и Великобританией, где произошло 838 и 67 инцидентов соответственно, сообщает Infowatch. Позиция страны не менялась как минимум с 2014 г.