Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: В России утекают данные

В России утекают данные

Число утечек информации в России возросло на 80%. По этому показателю наша страна уже несколько лет на втором месте в мире после США, оценивает компания Infowatch
Число утечек информации в России возросло на 80%
Число утечек информации в России возросло на 80%
Д. Абрамов / Ведомости

В 2016 г. в России резко выросло число утечек конфиденциальной информации, сообщает компания Infowatch, разрабатывающая софт для защиты от утечек данных. Аналитический центр компании насчитал 213 таких инцидентов, что на 80% больше, чем годом ранее.

Всего в мире в прошлом году случилось 1556 таких инцидентов, что на 3,4% больше итога 2015 г. По этому показателю Россия находится между США и Великобританией, где произошло 838 и 67 инцидентов соответственно, сообщает Infowatch. Позиция страны не менялась как минимум с 2014 г.

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