Медиа
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Деньги для Sports.ru

Команда Sports.ru получила $3 млн инвестиций на международное развитие

Инвестировал в Tribuna Digital фонд Impulse VC
Tribuna Digital намерена стать крупным международным игроком рынка спортивных медиа
Tribuna Digital намерена стать крупным международным игроком рынка спортивных медиа
Максим Стулов / Ведомости

Tribuna Digital получит до $3 млн от фонда Impulse VC, рассказал совладелец компании Дмитрий Навоша. Tribuna Digital создана командой Sports.ru, одного из крупнейших спортивных медиа в России. Сама Tribuna Digital управляет несколькими десятками мобильных спортивных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках, чья совокупная аудитория превышает 2,7 млн уникальных пользователей в месяц. Финальная сумма инвестиций зависит от того, достигнет ли компания заявленных показателей, объяснил Навоша, часть денег компания уже получила. Управляющий партнер Impulse Кирилл Белов подтвердил «Ведомостям», что фонд инвестировал в Tribuna Digital и стал миноритарным акционером компании, получив менее 20%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике