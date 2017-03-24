Команда Sports.ru получила $3 млн инвестиций на международное развитие

Tribuna Digital получит до $3 млн от фонда Impulse VC, рассказал совладелец компании Дмитрий Навоша. Tribuna Digital создана командой Sports.ru, одного из крупнейших спортивных медиа в России. Сама Tribuna Digital управляет несколькими десятками мобильных спортивных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках, чья совокупная аудитория превышает 2,7 млн уникальных пользователей в месяц. Финальная сумма инвестиций зависит от того, достигнет ли компания заявленных показателей, объяснил Навоша, часть денег компания уже получила. Управляющий партнер Impulse Кирилл Белов подтвердил «Ведомостям», что фонд инвестировал в Tribuna Digital и стал миноритарным акционером компании, получив менее 20%.

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