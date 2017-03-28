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Мария Комарова может стать гендиректором Premium Publishing

Она может выйти на работу уже в апреле
Сейчас Комарова – член совета директоров холдинга ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина
Сейчас Комарова – член совета директоров холдинга ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина
Ирина Бужор/Коммерсантъ

Гендиректором Premium Publishing (издает журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Esquire, Grazia и т. д.) может стать Мария Комарова, бывший гендиректор издательского дома «Коммерсантъ». Партнеры инвестиционного фонда Inventure Partners (владеют Premium Publishing) провели с ней переговоры и в ближайшее время сделают ей официальное предложение, сообщил «Ведомостям» управляющий директор фонда Сергей Азатян. Если Комарова примет предложение, то может выйти на работу уже в апреле, рассчитывает он. Комарова не ответила на звонки «Ведомостей». Прежде двое ее знакомых подтверждали «Ведомостям», что она обсуждает с Inventure Partners работу по управлению их бизнесом по изданию глянцевых журналов.

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Сейчас издательским бизнесом Inventure Partners управляет Елена Сметанина, гендиректор «Премиум паблишинг» (одно из юрлиц Premium Publishing). Она занимается этим с мая 2016 г., после того как из компании ушел Жан-Эммануэль де Витт. Изначально предполагалось, что Сметанина будет временно исполнять обязанности гендиректора всего Premium Publishing, пока акционеры не найдут нового управляющего, но поиски затянулись почти на год. Азатян в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что речь о смене команды не идет, Сметанина остается работать в компании как операционный директор.

Журналы, которые издаются Premium Publishing, прежде входили в Sanoma Independent Media (SIM), чьим гендиректором и был де Витт. В 2014 г. финская Sanoma решила продать свои активы в России, но смогла сделать это только в прошлом году. Часть ее активов купили Inventure Partners и ее партнеры, другую (журналы Men’s Health, National Geographic, Harvard Business Review, газеты The Moscow Times и «Ведомости») – Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора ИД «Коммерсантъ». Позднее Inventure Partners и Кудрявцевы договорились о совместном использовании бренда Independent Media, прежде всего о совместной продаже рекламы, о совместных дистрибуции и маркетинге. Операционно компании действуют независимо друг от друга, а «Ведомости» в это соглашение не входят. Соответственно, Комарова, если согласится на предложение, будет управлять только частью активов Independent Media.

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По словам Азатяна, Комарова – сильный и энергичный управленец, с большим опытом как в печатных СМИ, так и в интернете.

Сейчас Комарова – член совета директоров холдинга ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина. Она была назначена гендиректором «Коммерсанта» в конце 2014 г. Комарова пришла в «Коммерсантъ» в 2013 г., возглавив радиостанцию холдинга. До этого она возглавляла группу «Выбери радио» Таврина, а в прошлом была соратницей первого замруководителя президентской администрации Вячеслава Володина. Фактически она занялась операционным управлением ИД в августе 2015 г., после реструктуризации холдинга. Тогда же была ликвидирована должность президента холдинга, которую занимал Владимир Желонкин. Должности генерального директора и президента во многом друг друга дублировали, говорил Желонкин «Ведомостям». Ушла Комарова из «Коммерсанта» в прошлом мае. Источники «Ведомостей» связывали этот уход с конфликтом внутри холдинга.

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