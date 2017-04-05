Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Почта нашла неучтенные письма

«Почта России» уменьшила ущерб от серой почты почти вдвое

Из-за роста тарифов ущерб ФГУПа от одного неучтенного письма увеличился
Речь идет о неоплаченной корреспонденции в крупных размерах
Речь идет о неоплаченной корреспонденции в крупных размерах
Андрей Гордеев / Ведомости

Борьба с так называемой серой почтой позволила «Почте России» сократить оборот неучтенной корреспонденции более чем в два раза, сообщил представитель предприятия. Речь идет о неоплаченной корреспонденции, которую почта получает от крупных корпоративных клиентов и почтовых агрегаторов в составе крупных партий. Количество таких неучтенных писем в 2016 г. сократилось на 55% до 154 млн, что составляет 18% от общего годового объема письменной корреспонденции, говорит представитель ФГУПа. Потери в выручке «Почты России» сократились менее значительно: ущерб от серой почты уменьшился на 48% с 5,8 млрд руб. в 2015 г. до 3 млрд руб. в 2016 г., говорит он.

В 2015 г. количество неоплаченной корреспонденции снизилось на 23%, а финансовые потери «Почты России» сократились на 26%. Тогда количество серой почты достигало 342 млн писем и составляло 36% от их общего количества. По прогнозу менеджмента предприятия, в 2016 г. его выручка от пересылки письменной корреспонденции (с учетом рассылок «директ мейл») увеличилась на 3,2% до 38 млрд руб., говорит представитель ФГУПа. Из этого следует, что выпавшие из-за неучтенных писем доходы составили порядка 8% в этом сегменте выручки. Управляющий директор «BCG СНГ» Григорий Рубин ранее оценивал обычную для зарубежных стран долю серой почты в этом сегменте в 1–3%.

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