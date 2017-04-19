Google приобрел за $29,1 млн земельный участок площадью около 4,9 кв. км в Неваде
Virginia-Mayo / AP
Участок, расположенный в промышленном центре Тахо-Рино (штат Невада), был куплен для Google за $29,1 млн филиалом компании, фирмой Silver Slate, основанной в августе в штате Делавэр. Информированные источники сообщают, что на участке со временем должен быть построен центр обработки данных. Недалеко от этого участка, на территории того же центра, располагается принадлежащий Tesla участок площадью около 13 кв. км, на котором компания Илона Маска строит свой гигантский завод по производству аккумуляторов. Предполагается, что строительство завода общей площадью почти 1 кв. км и стоимостью $5 млрд будет завершено через несколько лет.