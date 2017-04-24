В Кремниевой долине закончился венчурный бум

Еще полтора года назад стартап Beepi быстро расширял в США бизнес по интернет-продаже подержанных автомобилей по низким ценам. Но Beepi больше нет. В феврале он закрылся после того, как потратил более $120 млн капитала и не смог привлечь новых инвестиций. Быстрый конец Beepi – пример того, как многим стартапам из Кремниевой долины трудно приспособиться к прекращению двухлетнего инвестиционного бума.

В 2014-2015 гг. инвесторы вкладывали миллиарды в компании, которые теперь выглядят переоцененными и вряд ли проведут IPO. Но теперь венчурные инвесторы становятся осторожнее. Вложения в американские технологические стартапы сократились на 30% до $28,4 млрд в 2016 г., согласно Dow Jones VentureSource.

Некоторые стартапы по-прежнему интересны инвесторам. Это либо наиболее дорогие компании, такие как Airbnb и WeWork, либо более молодые, но имеющие хорошие перспективы стать прибыльными. «Есть компании, в которые хотят инвестировать все, и множество других, почти никому не интересных», - говорит Кит Рабуа из Khosla Ventures.

У венчурных инвесторов все еще много денег. В прошлом году они привлекли $44 млрд — максимум со времен бума доткомов, произошедшего на рубеже веков. Но инвесторы держатся подальше от тех стартапов, инвестиции в которые поначалу выглядели относительно безопасными и потому они привлекли много капитала. Этим компаниям теперь приходится бороться за выживание и искать новых инвесторов или покупателей. «Они словно ходячие мертвецы», - говорит партнер Bessemer Venture Partners Дэвид Коуэн.

Во время бума 2014-2015 гг. более 5000 стартапов в США привлекли в совокупности около $75 млрд, согласно Dow Jones VentureSource. Основная часть денег пришлась на относительно немного компаний: планку в $50 млн инвестиций преодолело 294 стартапа. Но 216 из них более не участвовали с сделках: не привлеклали инвестиций и не были куплены. При том, что стартапы стараются получать инвестиции каждые 12-18 месяцев.

В последние месяцы, например, закрылся привлекший более $100 млн сервис для поиска приложений Quixey, а получивший более $500 млн инвестиций разработчик ПО Zenefits сократил половину сотрудников. Два года назад, когда инвесторы призывали стартапы быстро расширять бизнес и вытеснять конкурентов, подобные случаи были редкими. Но теперь инвесторы хотят, чтобы стартапы были прибыльными, и тем нелегко к этому приспособиться.

Неспособные получать прибыль компании «ждет встряска», утверждает Джеймс Берикер, гендиректор сервиса по доставке еды Munchery. Эта компания уже потратила большую часть из имевшихся у нее $120 млн и теперь привлекает дополнительные $10 млн от своих инвесторов. По словам Берикера, Munchery сокращает расходы и расчитывает получить прибыль к концу года.

Но в случае с Beepi инвесторы не дождались прибыли. Основанная в 2013 г. компания гарантировала пользователям продажу подержанных автомобилей по определенной цене в течение 30 дней, а в противном случае сама выкупала их. Оценка стоимости Beepi выросла с $12 млн в начале 2014 г. до $525 млн к середине 2015 г. Компания переехала в новый офис, где создала отличные условия для сотрудников, и сосредоточилась на расширении бизнеса в США. Для этого Beepi тратила в среднем $1730 на рекламу каждого автомобиля в III квартале 2016 г., согласно ее документам. Но многие автомобили не продавались, и Beepi приходилось их выкупать. По словам бывших сотрудников, убытки могли достигать более $5000 в случаях с дорогими машинами. В середине 2016 г. гендиректор Алехандро Ресник искал инвестиции для покрытия убытков, но инвесторы были напуганы. В итоге, в декабре Beepi сократила большинство сотрудников, а в феврале объявила о своей ликвидации. В письме WSJ Ресник заявил, что берет ответственность за неудачу на себя.

Перевел Алексей Невельский