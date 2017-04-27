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Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: У «Карусели» удвоилось руководство

У канала «Карусель» появилось два генеральных директора и два главных редактора

Они представляют интересы двух акционеров канала – ВГТРК и «Первого канала»
  • Екатерина Брызгалова,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости
У детского канала «Карусель» появятся два гендиректора и два главных редактора
У детского канала «Карусель» появятся два гендиректора и два главных редактора
Максим Стулов / Ведомости

У детского канала «Карусель» появятся два гендиректора и два главных редактора, изменения в структуре его руководства вскоре вступят в силу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель канала. Сейчас, по его словам, происходит урегулирование юридических нюансов. Решение принято с целью повышения эффективности операционного управления телеканалом и продуктивного взаимодействия его учредителей – «Первого канала» и ВГТРК, пояснил представитель «Карусели».

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