Московский стартап Talkbank стал одним из победителей международного конкурса стартапов Seedstars

Российский стартап Talkbank стал одним из 12 победителей международного этапа конкурса стартапов Seedstars в начале апреля, сообщает сайт конкурса; компания была победителем и российского этапа. Всего в международном этапе участвовало более 1000 стартапов из 76 стран. Московский Talkbank – виртуальный банк, он позволяет управлять финансами при помощи чат-бота в мессенджерах. Сейчас он работает c Telegram.

Пользователь заказывает карту у банка, привязывает ее в чат-боте к своему аккаунту и может выполнять банковские операции в мессенджере, рассказывает гендиректор стартапа Михаил Попов, у TalkBank есть партнеры и в потребительском сегменте, при помощи банковского бота пользователи могут заказывать пиццу, билеты в кино и столики в ресторанах.

В Talkbank инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и бизнес-ангелы, сообщает Попов. Talkbank сейчас привлекает посевной раунд, говорит Попов, но размера инвестиций не сообщает. А человек, близкий к компании, предупреждает, что совет директоров стартапа решение о новом раунде инвестиций еще не принимал.

По словам Попова, в скором времени TalkBank начнет работать не только в Telegram, но и в других мессенджерах – Viber и Facebook Messenger. Компания намерена выходить на европейский рынок. Стартап договаривается и о том, чтобы привязывать к аккаунту пользователя карты других банков.

Talkbank – участник восьмого акселератора ФРИИ. Команда получила предпосевную инвестицию в 2,1 млн руб. в 2016 г., рассказывает инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов, ее успех на крупнейшем конкурсе стартапов Seedstars World показывает интерес международного венчурного сообщества к выпускнику акселератора. Как инвестор ранней стадии, ФРИИ готов поддерживать Talkbank и на следующих раундах, обещает Никонов, продукт компании находится на стыке очень горячих венчурных инвестиций – FinTech и AI (artificial intelligence, искусственный интеллект). Еще одно достоинство проекта, по мнению Никонова, – сервис в мессенджере: такое общение привычно клиенту, не нужно привыкать к новым интерфейсам.

Telegram готов На прошлой неделе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в Instagram о новом сервисе Bot Payments: «Представьте себе мир, в котором вы можете заказать пиццу, заплатить за пару обуви <...> при помощи набора пары сообщений в своем Telegram. <...> Представляем сервис платежей при помощи ботов».

Человек, близкий к Viber, подтвердил «Ведомостям» факт переговоров с Talkbank. Представитель Viber в России сказал «Ведомостям», что мессенджер активно ведет переговоры с множеством партнеров в России, так как новый функционал мессенджера открывает большие возможности для платежных сервисов. Сейчас пользователи Viber могут переводить деньги друг другу прямо в приложении, пополнять счет мобильного телефона или оплачивать жилищно-коммунальные услуги – это позволяет сотрудничество с электронной платежной системой Wallet One.

Опыт Китая показывает, что за платежами в мессенджерах будущее, говорит управляющий партнер Starta Capital и Starta Accelerator Алексей Гирин. В Китае мессенджер WeChat стал одновременно и одним из самых значимых платежных средств в стране. По данным международной организации Better Than Cash Alliance (учреждена при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Visa Inc. и Master Card), в прошлом году оборот денег в WeChat составил около $1,2 трлн. Гирин говорит, что у его фонда и акселератора три финтех-стартапа, он считает это направление в целом и платежи через мессенджеры в частности очень перспективными. Участие в международных конкурсах помогает основателям стартапов адаптироваться к большому миру и получать новые навыки, заключает он.

Основатель BankEx.co Игорь Хмель полагает, что Talkbank пока может быть только дополнительным каналом для банков. В России в отличие от Китая люди меньше привыкли к безналичным расчетам такого типа, считает Хмель и высказывает предположение, что Talkbank необходимо выводить бизнес в другие страны.