ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Лидеры уходят в отрыв

IT-гиганты уходят в отрыв

Прибыль Alphabet выросла, несмотря на бойкот рекламодателей, а Amazon прибылен восьмой квартал подряд
Лидеры уходят в отрыв
Лидеры уходят в отрыв
David Goldman / AP

Квартальные результаты Amazon и Alphabet (материнской компании Google) свидетельствуют, что их доминирование в технологической отрасли увеличивается. У Alphabet чистая прибыль выросла на 29% до $5,43 млрд, несмотря на бойкот некоторых рекламодателей из-за появления онлайн-рекламы рядом с экстремистским контентом. Прибыль Amazon увеличилась на 41% до $724 млн. Причем компания получает прибыль уже восьмой квартал подряд, несмотря на инвестиции в расширение бизнеса, а ее акции подорожали на 53% за последний год.

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