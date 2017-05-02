IT-гиганты уходят в отрыв

Квартальные результаты Amazon и Alphabet (материнской компании Google) свидетельствуют, что их доминирование в технологической отрасли увеличивается. У Alphabet чистая прибыль выросла на 29% до $5,43 млрд, несмотря на бойкот некоторых рекламодателей из-за появления онлайн-рекламы рядом с экстремистским контентом. Прибыль Amazon увеличилась на 41% до $724 млн. Причем компания получает прибыль уже восьмой квартал подряд, несмотря на инвестиции в расширение бизнеса, а ее акции подорожали на 53% за последний год.