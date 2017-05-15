На Avito продается телеканал

Продавцы оценили канал с аудиторией в 40 млн человек в 350 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений Avito выставили на продажу телеканал. Соответствующее объявление было размещено 27 апреля. Стоимость телеканала составляет 350 млн руб., аудитория — 40 млн человек, следует из текста объявления. Название канала на сайте не указано.

Продает телеканал компания «Альтера инвест». На сайте компании указано, что она специализируется на продаже готового бизнеса. Представитель компании отказался раскрывать «Ведомостям» название телеканала, сославшись на то, что подробности они могут раскрыть только потенциальным покупателям после подписания соглашения о неразглашении информации.

В объявлении указано, что телеканал был запущен в 2010 г., вещает в России, странах СНГ и Балтии. Сам канал входит в состав пакетов операторов «Триколор ТВ», «Триколор Сибирь», «Телекарта», «Радуга», МТС, МГТС, «Мегафон», «Акадо», «Картина ТВ», а также в сетях SmartTV, Samsung и LG.

Телеканал прибыльный, говорится в объявлении. Прибыль канала составляет 3,6 млн руб. в месяц, среднемесячные обороты канала составляют 9,5 млн руб. в месяц, среднемесячные расходы составляют 5,9 млн руб. Число сотрудников телеканала составляет 16 человек, ежемесячный зарплатный фонд канала составляет 1 млн руб. Офис телеканала расположен «в центре Москвы».

По данным издания «Кабельщик», в 2010 г. в России были запущены Global Star, РЖД ТВ, «Оружие» и «Просвещение» (остальные каналы либо входят в вещательные группы и продавались бы в комплекте, либо не подходят по другим параметрам), пишет издание.

На портале Avito часто выставляют объявления о продаже готового бизнеса, в том числе среди объявлений там можно найти объявления о продаже нефтеперерабатыващих заводов, выставлялись на сайте и объявления о продаже СМИ, например, в конце прошлого года на сайте было размещено объявление о продаже латвийской версии радиостанции «Авторадио».