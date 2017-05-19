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Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: «Матч» вызвал Sports.ru в суд

«Матч» подал иск против Sports.ru

Ответчик считает, что субхолдинг придирается к медиаресурсу из-за критичных статей о себе

Субхолдинг «Матч» (входит в «Газпром-медиа») подал иск о нарушении авторских прав против крупнейшего спортивного сайта рунета Sports.ru, следует из картотеки Мосгорсуда. Иск подан от лица ООО «Национальный спортивный канал». Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша знает, что иск подан в подкрепление обеспечительных мер против Sports.ru, которые суд ввел по требованию «Матч ТВ» в середине апреля. «Матч» требует, чтобы Sports.ru перестал «размещать информацию, которая позволяет получать доступ к фрагментам спортивных трансляций», которые показывают каналы субхолдинга, следует из копии иска, с ней ознакомились «Ведомости». «Матч» настаивает, что сайт систематически использует такие фрагменты. Представитель «Матча» подтвердил эту информацию.

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