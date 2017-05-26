Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Керимов взялся за инжиниринг
Структура Саида Керимова собирается купить контроль в инжиниринговой компании
«Элтех СПб» не хватает оборотных средств, чтобы начать новые проекты
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости – Санкт-Петербург
«Элтех СПб» вышел на рынок генподряда и госзаказа недавно
Е.Егоров / Ведомости
ФАС согласовала ходатайство ООО «Эйр синема» о покупке 51% акций инжиниринговой компании «Элтех СПб», сообщается на сайте ведомства. «Элтех СПб» – инжиниринговый центр, реализует комплексные проекты для промышленных предприятий и научных центров. Среди его заказчиков – «Аэрофлот», «Роснано», «Роскосмос» и др. Компания принадлежит Алексею Трошину (гендиректор предприятия), Антону Цыкину, Владиславу Пелевину, Валерию Филиппову, Александру Соломонову. По данным ЕГРЮЛ, у каждого – по 0,02%, другие акционеры не указаны.
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