Структура Саида Керимова собирается купить контроль в инжиниринговой компании

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Керимов взялся за инжиниринг

«Элтех СПб» вышел на рынок генподряда и госзаказа недавно Е.Егоров / Ведомости

ФАС согласовала ходатайство ООО «Эйр синема» о покупке 51% акций инжиниринговой компании «Элтех СПб», сообщается на сайте ведомства. «Элтех СПб» – инжиниринговый центр, реализует комплексные проекты для промышленных предприятий и научных центров. Среди его заказчиков – «Аэрофлот», «Роснано», «Роскосмос» и др. Компания принадлежит Алексею Трошину (гендиректор предприятия), Антону Цыкину, Владиславу Пелевину, Валерию Филиппову, Александру Соломонову. По данным ЕГРЮЛ, у каждого – по 0,02%, другие акционеры не указаны.