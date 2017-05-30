Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Домашний флагман
Samsung продал уже 1 млн смартфонов Galaxy S8 в Корее
Но в мире успех пока скромный: аналитики оценивают глобальные продажи в 5 млн штук
Продажи S8 постепенно должны распространиться примерно на 150 стран
Андрей Гордеев / Ведомости
Новейший смартфон Samsung Galaxy S8 пользуется большим успехом у корейцев – продажи этой флагманской модели достигли 1 млн шт. примерно за месяц с момента выпуска. У прежних моделей Galaxy этот период был вдвое больше. Дебют S8 показывает, что Samsung удалось быстро оправиться после отзыва из продажи злополучной модели Galaxy Note 7.
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