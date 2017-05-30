Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Рекламе показали документ
В новой схеме размещения рекламы стало меньше адресов
Особенно сильные сокращения – в центре Петербурга
- Мария Буравцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Рекламных поверхностей станет меньше
Евгений Егоров / Ведомости
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