Минкульт строит шлагбаум для Голливуда

Он предлагает взимать с прокатчиков зарубежных фильмов не менее 5 млн рублей, это вымоет из проката половину картин

Средняя касса зарубежных фильмов почти вдвое выше российских Антон Белицкий / PhotoXPress

После нескольких месяцев обсуждения с российскими продюсерами и прокатчиками Министерство культуры все-таки решило ввести специальный неналоговый сбор со всех фильмов, которые выходят в кинотеатрах, – его минимальная сумма составит 5 млн руб. Соответствующий законопроект Минкульт на следующей неделе внесет в правительство, заявил на совещании с продюсерами министр Владимир Мединский. Помимо чиновников в обсуждении участвовали руководители крупнейших российских кинокомпаний – Art Pictures, СТВ, «Дирекции кино», YBW, «Централ партнершип» и т. д.