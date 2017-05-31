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Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Шлагбаум для Голливуда

Минкульт строит шлагбаум для Голливуда

Он предлагает взимать с прокатчиков зарубежных фильмов не менее 5 млн рублей, это вымоет из проката половину картин

После нескольких месяцев обсуждения с российскими продюсерами и прокатчиками Министерство культуры все-таки решило ввести специальный неналоговый сбор со всех фильмов, которые выходят в кинотеатрах, – его минимальная сумма составит 5 млн руб. Соответствующий законопроект Минкульт на следующей неделе внесет в правительство, заявил на совещании с продюсерами министр Владимир Мединский. Помимо чиновников в обсуждении участвовали руководители крупнейших российских кинокомпаний – Art Pictures, СТВ, «Дирекции кино», YBW, «Централ партнершип» и т. д.

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