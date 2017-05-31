Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Ericsson рискует миллиардом

Контракт Veon и Ericsson на $1 млрд под угрозой срыва

Шведская компания задерживает поставку оператору глобальной IT-системы

Контракт Veon (бывший Vimpelcom) с Ericsson на $1 млрд под угрозой срыва, сообщил оператор. Шведский поставщик согласился разработать, внедрить и обслуживать в течение семи лет новые программные и облачные технологии для компании, но не выполнил обязательства, указал Veon. Оператор продолжает обсуждать с Ericsson сроки и условия внедрения, но компания также рассматривает возможности обращения в суд и расторжения контракта. Veon может понести материальный ущерб, если соглашение будет расторгнуто или шведская компания больше не сможет предоставлять услуги своевременно, предупредил оператор.

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