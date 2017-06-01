Создатель Android выпустил модульный смартфон

Рубин основал Essential в 2014 г., после ухода из Google YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Основанная создателем Android Энди Рубином компания Essential представила смартфон PH-1, стоящий $699, который построен по модульному принципу. По словам Рубина, такие устройства будут «постоянно развиваться вместе с вами» и «поддерживать совместимость с остальными». Основатель Essential утверждает, что продукты его компании призваны решить ряд проблем, которые, как он вынужден признать, возникли на IT-рынке из-за системы Android. В числе таких проблем Рубин называет запланированное моральное устаревание продуктов и отсутствие совместимости между платформами разных поставщиков.

Основанная Рубином компания Android была куплена Google в 2005 г. Впервые ОС Android была установлена на телефоны HTC в 2008 г., теперь, по данным IDC, она используется в 80% всех продаваемых в мире смартфонов. Google утверждает, что число активно используемых сейчас смартфонов, планшетов, умных часов и других устройств на базе Android превышает 2 млрд.

Рубин основал Essential в 2014 г., после ухода из Google, где он руководил подразделением роботизированных систем Replicant. Первый смартфон Essential оснащен процессором Snapdragon 835 производства Qualcomm, широким экраном и корпусом из титана и керамики – такое сочетание материалов, по словам разработчиков, снижает риск повреждения устройства при падении и царапании. Предлагается четыре варианта окраски корпуса, никаких логотипов на устройстве нет. Как и в новейшей модели Apple iPhone 7, в PH-1 нет традиционного гнезда для подключения гарнитуры. Телефон Essential комплектуется камерой с 360-градусным обзором – это первое из модульных дополнений, которые позволят телефону трансформироваться с появлением новых технологических трендов.

На данный момент PH-1 можно приобрести только по заказу на сайте компании, информации о том, какие сотовые операторы будут распространять новинку, пока нет. Между тем аналитики отмечают, что для успешного продвижения на американский рынок разработчикам смартфонов необходимы партнерские отношения с операторами. Какие трудности ждут поставщика, не имеющего налаженного дистрибуторского канала, хорошо видно на примере китайских компаний Huawei и LeEco.

Конкурент Amazon Еще одна разработка компании Рубина, голосовой помощник Essential Home, оснащается сенсорным экраном и работает под управлением операционной системы Ambient OS. Это устройство должно поступить в продажу до конца нынешнего года.

PH-1 продается без привязки к конкретному оператору, его можно использовать в любой сотовой сети, но при этом покупатель должен отдельно заключать контракт с оператором.

Рубин пишет в своем блоге, что им двигало желание «вернуть высокотехнологичным продуктам ощущение мастерства». Использование приложений и сервисов на устройствах различных конкурирующих производителей, по мнению Рубина, стало слишком сложным: «Хотя система Android сыграла огромную положительную роль в приобщении практически всех людей к технологиям, она также породила новый странный мир, в котором людям приходится бороться с той самой технологией, которая была призвана упростить жизнь».

Несмотря на богатый послужной список Рубина, некоторые аналитики, включая Яна Досона из Jackdaw Research, сомневаются в способности Essential поколебать доминирование на рынке Apple и Samsung. Досон также отмечает, что другим разработчикам, включая LG и Motorola, не удавалось по-настоящему успешно реализовать идею «модульного» устройства.

Перевел Александр Силонов