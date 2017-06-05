Интернет-платформы стали вдвое чаще удалять по жалобам контент с признаками риторики ненависти

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Интернет-площадки вырезают ненависть

Европейская комиссия отмечает, что владельцы платформ стали вдвое чаще оперативно удалять со своих сайтов материалы с признаками риторики ненависти Максим Стулов / Ведомости

В четверг европейские регуляторы опубликовали доклад, в котором высоко оценили меры, принятые за последние полгода компаниями Alphabet, Facebook, Twitter и Microsoft, для очищения интернета от так называемой риторики ненависти и другого контента, побуждающего к насилию.