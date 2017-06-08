«Мегафон» закрывает лишние салоны связи

В России в целом и у «Мегафона» в частности слишком много салонов связи, неоднократно говорили представители оператора А. Гордеев / Ведомости

В январе – марте 2017 г. «Мегафон» закрыл примерно 400 салонов связи. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к «Мегафону» человек. Представитель оператора Юлия Дорохина уточняет, что компания сократила сеть более чем на 400 точек, или на 10%. Это сделано для повышения эффективности работы розничной сети и снижения количества новых подключений в целом на рынке: проникновение услуг мобильной связи в России превысило 180%, объясняет она. «Мегафон» готов к дальнейшему сокращению розничной сети, но это будет зависеть от рыночной конъюнктуры, отмечает Дорохина.

В России в целом и у «Мегафона» в частности слишком много салонов связи, неоднократно говорили представители оператора. Летом 2016 г. гендиректор компании Сергей Солдатенков на встрече с аналитиками пообещал в течение 3–5 лет сократить розничную сеть на 25–40% до 2500–3000 салонов. Оператор собирается сделать акцент не на росте количества клиентов, а на удержании абонентской базы и за счет сокращения розницы намерен снизить годовой отток абонентов с 50 до 35%, цитировал его тогда аналитик UBS Роман Арбузов. Плата новых абонентов за услуги не покрывает расходы на содержание розничных сетей, следует из опубликованного позднее отчета «Мегафона».

Сокращает розницу и крупнейший конкурент «Мегафона» – МТС. За I квартал МТС сократила 7,5% сети. К апрелю у нее было 5725 салонов связи, рассказывает представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, МТС ожидает от других операторов и сотовых ритейлеров дальнейшего сокращения розничных сетей. Это будет способствовать стабилизации рынка, считает Солодовников.

Абонентов не прибавилось По данным AC&M Consulting, за I квартал 2017 г. количество абонентов МТС сократилось примерно на 1 млн до 79 млн, «Вымпелкома» – на 1,3 млн до 57 млн. У «Мегафона» этот показатель не изменился – 75,6 млн. Tele2 абонентскую базу не раскрывает.

Розничная сеть «Т2 РТК холдинга» (Tele2) за январь – март не сократилась, отмечает его представитель Ольга Галушина. К апрелю у оператора было 3400 фирменных салонов и модулей. Но при этом розница строится по франчайзингу. Tele2 построила качественную сеть и теперь фокусируется на эффективности каждой точки, а также развивает продажи в онлайне, говорит Галушина.

Но «Вымпелком» планирует расширять розницу. Необходимо повысить качество продаж, расширить ассортимент продаваемых услуг, объясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Количество салонов оператор не раскрывает. По данным «Infoline-аналитики», на конец III квартала 2016 г. у «Вымпелкома» было 3850 точек продаж, включая 2300 франчайзинговых.

Крохотный рост планируют «Евросеть» (поровну принадлежит «Вымпелкому» и «Мегафону») и «Связной». У «Евросети» около 4000 магазинов, компания намерена незначительно увеличить их количество, говорит представитель сети Александра Перцева. За I квартал 2017 г. сеть «Связного» увеличилась на 32 салона до 2732 торговых точек, отмечает представитель компании Александра Виноградова. «Связной» до конца года планирует расширение розничной сети на несколько десятков магазинов, говорит она.

Сотовая розница в России избыточна, поэтому большинство торговых точек приносят убытки, утверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Значительного прироста абонентских баз и увеличения продаж телефонов не наблюдается, а подключение новых услуг и их оплата постепенно мигрируют в интернет. Небольшой рост количества салонов возможен в ходе оптимизации их расположения, но радикальное расширение сетей осталось в прошлом, отмечает Кусков.