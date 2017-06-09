«Яндекс» потратит 10 млн рублей на фильмы с такси

Важным действующим лицом короткометражек станет такси Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» спродюсирует пять короткометражных фильмов-киноновелл о городе и его жителях, действующим лицом которых станет такси, сообщила компания на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Это проект «Яндекс.Такси» при информационной поддержке «Кинопоиска». Бюджет проекта - 10 млн руб., уточнил для «Ведомостей» представитель «Яндекса».

Выберет режиссеров пяти новелл кураторский совет проекта, созданный совместно с киношколой «Индустрия» Фёдора Бондарчука, студией «Водород» и «Национальной медиа группой». В совет помимо Бондарчука вошли продюсеры Илья Стюарт, Михаил Врубель, Петр Ануров, а также актер Данила Козловский.

Первого режиссера совет объявит уже завтра, 10 июня, на «Кинотавре» - по итогам просмотра короткометражек, которые участвуют в конкурсе этого фестиваля. Этот режиссер получит возможность снять новеллу с бюджетом в 1 млн руб. Остальных режиссеров «Яндекс.Такси» отберёт через всероссийский конкурс.

Съёмки будет осуществлять одна из студий - партнеров проекта, сообщил представитель «Яндекса», но конкретного названия не раскрыл.

«Жители мегаполисов проводят в такси в среднем 20 минут в день - это важная часть нашей жизни. За время поездки происходят порой удивительные и важнейшие события: кто-то открывает мобильную почту и видит письмо о зачислении в Гарвард, кого-то приглашают на свидание, а иногда, случайно разговорившись с водителем, мы вдруг понимаем, что его жизнь интереснее любых книг. Такси - тайный свидетель всех этих историй, большая часть из которых никогда не выйдет из машины. Чтобы рассказывать эти истории, мы основали продюсерский центр «Из точки А», - объяснила представитель «Яндекс.Такси».

Альманах из снятых новелл будет завершен до конца года и выйдет в широкий прокат, сообщил представитель «Яндекса», но деталей не раскрыл.

Директор «Кинопоиска» Александр Кочубей говорит, что этот сервис выступает консультантами проекта: «Мы рады помочь молодым талантливым режиссёрам».

Это не первый совместный проект «Яндекса» по созданию оригинального видеоконтента. Этой весной «КиноПоиск» и канал «ТВ 3» вместе провели голосование среди зрителей по своим новым сериалам. Канал выложил на «КиноПоиске» первые эпизоды сериалов и пообещал выпустить в эфир только проекты одобренные интернет-пользователями. В результате из пяти проектов пользователи одобрили только один - сериал «Детки» от компании «Друг друга».