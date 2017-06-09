Телеканал «Культура» сократил более 200 человек

На телеканале «Культура», который входит в ВГТРК, прошли массовые сокращения Евгений Разумный / Ведомости

На телеканале «Культура», который входит в ВГТРК, прошли массовые сокращения, рассказали «Ведомостям» несколько уволенных сотрудников. Один из бывший сотрудников телеканала рассказала, что из компании были уволены более 200 человек, по сведениям другого сотрудника, с которым поговорили «Ведомости», сокращения коснулись почти 300 человек. Весь штат сотрудников составляет около 800 человек, говорят они. О массовых сокращениях написала на своей странице в Facebook бывший сотрудник канала Наталья Репина. «Сегодня канал "Культура" потерял треть своих сотрудников. Около 200 человек. Их "сократили"», - написала она.

Один из бывших сотрудников телеканала рассказал, что из компании были уволены более 200 человек. О сокращениях сотрудникам объявили в четверг 8 июня, говорит один из собеседников «Ведомостей». «К отделу кадров выстроилась очередь за трудовыми книжками, многие из уволенных сотрудников проработали на телеканале более 15 лет, сократили почти всех пенсионеров», – говорит он. Руководители никак не объяснили необходимость масштабных сокращений, в отделе кадров сотрудникам объяснили, что проводят сокращения по приказу ВГТРК, впрочем ознакомиться с приказом сотрудникам так и не разрешили, говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой источние «Ведомостей» также слышал о приказе.

О том, что будут сокращаться должности на канале, сотрудников предупредили еще в начале марта, но какие должности будут сокращаться, не уточняли. Тем сотрудникам, которых вчера уволили около полутора месяцев назад выдали увольнительные листы, пообещав их нанять через некоторое время обратно, говорит ожин из собеседников «Ведомостей». Эту необходимость сотрудникам объяснили предстоящей реорганизацией канала. «Но вчера выяснилось, что этих людей обратно нанимать никто не собирается», – говорит один из сотрудников.

В результате увольняли как сотрудников технических служб, так и журналистов, редакторов, продюсеров, фотографов, говорит он. Среди уволенных много пенсионеров, говорит один из сотрудников. Некоторым сотрудникам предложили в конце мая перейти с бессрочного договора на срочный сроком на три месяца, говорит собеседник «Ведомостей». Осень возможно будет вторая волна увольнений, слышали два сотрудника издания.

Телеканал «Культура» был создан в 1997 г. по приказу президента Бориса Ельцина. Первым редактором телеканала был назначен Михаил Швыдкой. Сейчас телеканал входит в ВГТРК.

Представитель телеканала не ответил на запрос и телефонные звонки «Ведомостей», представитель ВГТРК от комментариев отказался.