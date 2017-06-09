Минкультуры не определилось с суммой отчислений за показ фильма в кино

Сейчас стоимость прокатного удостоверения в России - всего 3500 руб. Евгений Разумный / Ведомости

Принципиальное решение о введении обязательного отчисления при получении прокатного удостоверения принято, но «сумма отчислений пока не установлена», рассказал «Ведомостям» представитель Министерства культуры.

30 мая министр культуры Владимир Мединский объявил на совещании с продюсерами, что Минкульт готов ввести сбор со всех фильмов, выходящих в прокате, и минимальная сумма сбора может составить 5 млн руб. Соответствующие поправки Мединский пообещал внести на рассмотрение до конца этой недели - впрочем, в пятницу вечером поправки так и не появились.

В интервью телеканалу «Россия 24» Мединский также сказал, что сумма не определена. «Есть цифра - миллион, два, три, четыре, пять за вход на рынок. Икс рублей. Это будет целевой платеж в государственный фонд кино, с этих денег будет финансироваться кинопроизводство», - сказал Мединский (цитата по «Россия 24»).

«Сумма действительно может поменяться. Окончательное решение о законодательном закреплении обязательных отчислений, а также их размере будет принято позже. Законопроект будет вывешен для общественного обсуждения», - сказала «Ведомостям» представитель министерства.

Сумма будет взиматься как с иностранных фильмов, так и с отечественных. Если брать отчисления только от зарубежных фильмов, то можно нарушить нормы ВТО, говорит Мединский.

Российским фильмам затраты будут компенсированы, и «прорабатывается механизм, с помощью которого компенсировать сумму обязательных отчислений будут и некоторым иностранным» фильмам, которые обладают художественной ценностью. Отбирать такие фильмы будет специальная комиссия при Фонде кино, говорит представитель министерства.

Сейчас стоимость прокатного удостоверения в России - всего 3500 руб. Задача повышения сбора – зачистить прокат от «низкобюджетного иностранного кино» и получить дополнительные деньги для производства российских картин, объяснил Мединский.

Об инициативе увеличения «входного сбора» стало известно в этом январе. Тогда она вызвала массу претензий со стороны прокатчиков. В том числе потому, что из проката в результате исчезнет иностранное качественное авторское кино, которое никогда много не собирает в российском прокате, говорили прокатчики.

Среди других мер по поддержке российского кинематографа министерство рассматривает и возможность введения налога на фильмы по французской модели, говорит Мединский в интервью телеканалу «Россия 24». За основу можно взять опыт Франции, где за показ фильмов в кинотеатрах взимается налог в размере 10%, считает он. «Во всем мире государства, которые хотят сохранить свой кинематограф, занимаются протекционизмом <...> В странах, где протекционизма нет, Голливуд занимает основную нишу, - говорит он (цитата по «Россия 24»). - Во Франции вообще со всех фильмов взимается налог в 10%, эти деньги сразу идут во французский фонд кино, естественно, что кассовые голливудские фильмы платят больше. Это косвенный налог на развитие французского кино. Мне очень эта идея нравится, но она не нравится нашим голливудским прокатчикам, которые очень не хотят с «Пиратов Карибского моря» отдавать долю на российское кино».

Чиновники уже давно недовольны долей российского кино в прокате. Минкультуры на протяжении последнего полугодия обсуждает различные протекционистские меры поддержки российского кинематографа, сказал он. В конце мая Мединский в интервью «АиФ» рассказывал, что у министерства готов «целый пакет протекционистских мер», но их «не поддерживают ни кинодистрибуторы, ни киносети. Законодатели в целом «за», но в такой ситуации не торопятся с решительными шагами. А без этого мы кино не спасем», - считает он. Минкульт планирует внести в правительство законопроект о введении сбора размером минимум 5 млн руб. с каждого фильма, выходящего в российских кинотеатрах. Сейчас дистрибуторы платят только 3500 руб. за прокатное удостоверение. Увеличение сбора приведет к тому, что из проката вымоется около половины голливудских картин и отечественные фильмы получат дополнительно 7% сеансов, подсчитал Фонд кино.

За первое полугодие 2017 г. доля российского кино в прокате составила 25%, рассказал Мединский. Но удержать эту долю к концу года вряд ли удастся: летом в прокат выходит много голливудских блокбастеров, а российские фильмы «тяготеют к новогодним каникулам», говорит он. «В идеальных представлениях мы хотели бы, чтобы наша доля составляла 50%, но это мечта. Пока мы бьемся, чтобы перешагнуть тяжелую границу в 25%», - сказал он.

Несколько дней назад Минкультуры разместило описание поправок на сайте проектов государственных актов, которые предлагают отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Такие меры Мединский назвал «антимонопольными». «Если у вас больше 35% рынка, то ФАС уже должна вмешиваться». Министр указал, что норма будет защищать не только российские фильмы, но и зарубежные, которые специальная комиссия при Фонде кино признает культурно значимыми.