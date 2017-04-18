Кинопродюсерам навязали зрителей

Чиновники установили новые критерии эффективности работы крупнейшим кинокомпаниям (лидерам), которые получают деньги из государственного бюджета. В частности, теперь за каждые 100 руб., полученные от государства безвозвратно, нужно привести в зал как минимум одного зрителя. То есть если кинокомпания получила от государственного Фонда кино 100 млн руб. на производство картины, потом этот фильм в кинотеатрах должны посмотреть не менее 1 млн зрителей. Это сделано по настоянию министра культуры Владимира Мединского, который считает, что государственные средства на кино тратятся недостаточно эффективно и фильмы, профинансированные Фондом кино, привлекают недостаточно зрителей.

Впрочем, в интервью «Коммерсанту» (опубликовано сегодня) Мединский заявил, что неправильно говорить отдельно «об успехах Минкульта» или о «претензиях к фонду»: «Успехи у фонда есть, мы их ценим, но они могли быть более впечатляющими». По словам министра, обидно, когда фонд увлекается финансированием посредственного кино, странными фильмами о вампирах и вурдалаках. Как пример неудачного финансирования министр привел фильм «Взломать блогеров» Бекмамбетова.

Несколько критериев, в частности о зрителях, прописаны в проекте соглашения между Министерством культуры и государственным Фондом кино, рассказывали прежде «Ведомостям» сами продюсеры. Фонд кино и Минкультуры принципиально договорились, но соглашение пока не подписано технически, рассказал вчера «Ведомостям» источник в министерстве. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и представитель Минкультуры это подтвердили.

Министр культуры Владимир Мединский несколько месяцев обсуждал с лидерами введение новых критериев, рассказывали «Ведомостям» несколько продюсеров. Но тот вариант соглашения, который две недели назад получил фонд на подпись, вызвал претензии у кинокомпаний. Прежде всего их категорически не устроило, что невыполнение показателей из соглашения сразу влечет за собой исключение из списка лидеров, а значит, лишает продюсеров гарантированной господдержки.

Поэтому в итоге чиновники решили, что жестких наказаний за неисполнение критериев не будет, это показатели, к которым нужно стремиться, рассказали «Ведомостям» два чиновника, знакомые с итоговым вариантом соглашения. Так, показатель 100 руб. на зрителя будет одним из критериев, по которым фонд ежегодно отбирает лидеров. Представитель Минкультуры подтвердил «Ведомостям», что подход был смягчен и неисполнение показателя в 100 руб. само по себе не повлечет исключение из списка лидеров.

Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов. Подавляющее число крупных российских премьер в прокате имеет государственное финансирование – они получили поддержку через Фонд кино. В 2016 г. фонд распределил между компаниями 4,2 млрд руб., причем большую часть этой суммы – безвозвратно. Фонд в приоритетном порядке финансирует проекты компаний-лидеров – крупнейших игроков на рынке. Сколько денег получит тот или иной лидер, зависит от того, сколько и какие проекты он защитит перед экспертами фонда.

Лидеров организация отбирает ежегодно, оценивая результаты за предыдущие пять лет: кассу фильмов, рейтинги во время показа на ТВ, фестивальные награды и т. д. Соотношение того, сколько потратила компания на свои фильмы и сколько зрителей привлекла, не учитывается. Сейчас в списке лидеров 10 кинокомпаний – «Тритэ Никиты Михалкова», СТВ Сергея Сельянова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»), «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Таббак» Тимура Бекмамбетова, «Профит» Игоря Толстунова, Yellow, Black & White, Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, а также «Энджой мувис».

По данным Фонда кино, в 2016 г. лишь половина лидеров выдержала показатель в 100 руб. за зрителя – это СТВ, «Тритэ», «Таббак» и «Энджой мувис». Министерство культуры предлагало рассчитывать этот показатель по результатам каждой компании за последние три года. Если брать данные за три года, то, скорее всего, «эффективных компаний» вообще не останется, рассуждал прежде один из продюсеров: «Откуда Минкультуры возьмет других лидеров? Продюсеров, которые умеют делать большое кино, можно по пальцам пересчитать».

В проекте соглашения Минкультуры и фонда есть еще несколько новых пунктов, рассказывали «Ведомостям» продюсеры. Чиновники предлагают ограничить объем финансирования одной картины из бюджета 400 млн руб., а срок производства картины, получившей поддержку, – тремя годами. Также они настаивают, чтобы фонд вообще не финансировал картины, если его эксперты прогнозируют фильму кассу менее 250 млн руб. Продюсеры заранее, еще на этапе защиты, должны будут сообщить дату проката картины и менять ее только при уведомлении фонда за три месяца до начала проката. Наконец, Мединский настаивает на праве вето при финансировании проектов Фондом кино. Продюсерам он объяснил, что не хочет повторения ситуации с фильмом «Левиафан», который был профинансирован из госбюджета и который, по мнению министра, сознательно порочит страну. Эти пункты с небольшими корректировками в соглашении остались, уточнил вчера один из собеседников «Ведомостей».

Прежде один из основателей Yellow, Black&White Эдуард Илоян говорил «Ведомостям», что ограничение по 250 млн руб. прогнозируемой кассы вымоет из индустрии целые жанры - прежде всего комедии и хорроры. Такие жанры по определению не собирают миллиарды рублей, объяснял он. Этот критерий в итоге тоже был смягчен. Чиновники договорились, что ограничение в 250 млн руб. будет действовать для проектов лидеров, но другие кинокомпании могут претендовать на финансирование из Фонда кино если эксперты прогнозируют их фильму кассу в 150 млн руб., говорит представитель Минкультуры.

Вся эта история с соглашением - надводная часть конфликта между Мединским и Фондом кино, говорили «Ведомостям» несколько продюсеров: «Между ними последние несколько месяцев просто идет война административного ресурса. Министр намерен полностью подчинить себе фонд, а Малышев сопротивляется». Сотрудник Минкультуры прежде подтверждал «Ведомостям», что ведомство недовольно результатами работы фонда и считает его работу неэффективной.