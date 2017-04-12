Мединский потребовал от продюсеров больше зрителей

Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино, и предложил ввести новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний, рассказали «Ведомостям» несколько продюсеров.

Прежде всего он настаивает, чтобы за каждые 100 руб., полученные крупнейшими кинокомпаниями через государственный Фонд кино, они приводили в кинотеатр как минимум одного зрителя, говорят собеседники «Ведомостей». То есть если кинокомпания получила от Фонда кино 100 млн руб. на производство картины, потом этот фильм в кинотеатрах должны посмотреть не меньше 1 млн зрителей. Если показатель не выполняется, компания выпадает из списка «лидеров отрасли» и теряет право на финансирование проектов из бюджета в приоритетном порядке.

Соответствующие изменения Министерство культуры намерено внести в соглашение с Фондом кино, которое чиновники и фонд подписывают ежегодно и на основании которого фонд получает финансирование из бюджета, указывают источники «Ведомостей». Представитель Минкультуры подтвердил, что у министерства есть такое предложение: «Мы считаем, что кинокомпании-лидеры могут эффективнее тратить государственные деньги. Нам важнее всего, чтобы профинансированное из бюджета кино посмотрели максимум зрителей».

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев подтвердил «Ведомостям», что в прошлый четверг фонд получил проект соглашения от Министерства культуры с пунктом про 100 руб. за зрителя. «Сейчас мы проводим консультации с отраслью о выполнимости таких показателей», - добавил он.

На что миллиарды?

Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов. Подавляющее число крупных российских премьер в прокате имеют государственное финансирование - они получили поддержку через Фонд кино. В 2016 г. фонд распределил между компаниями 4,2 млрд руб., причем большую часть этой суммы - безвозвратно. Фонд в приоритетном порядке финансирует проекты компаний-лидеров - крупнейших игроков на рынке. Сколько денег получит тот или иной лидер, зависит от того, сколько и какие проекты он защитит перед экспертами фонда.

Лидеров организация отбирает ежегодно, оценивая результаты за предыдущие пять лет - кассу фильмов, рейтинги во время показа на ТВ, фестивальные награды и т. д. Соотношение того, сколько потратила компания на свои фильмы и сколько зрителей привлекла, не учитывается. Сейчас в списке лидеров 10 кинокомпаний - «Тритэ» Никиты Михалкова, СТВ Сергея Сельянова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»), «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Таббак» Тимура Бекмамбетова, «Профит» Игоря Толстунова, Yellow, Black & White, Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, а также «Энджоймувис».

100 рублей за зрителя - много или мало?

Большинство продюсеров, опрошенных «Ведомостями», говорят, что 100 руб. за одного зрителя - крайне рискованный показатель, который будет не по плечу большинству лидеров. «Министерство культуры просто взяло эту красивую цифру с потолка, а отвечать придется нам», - говорят трое собеседников «Ведомостей». Руководители двух компаний-лидеров заявили, что выполняют этот показатель.

Представитель Минкультуры уточнил, что показатель 100 руб. за зрителя будет проверяться не по каждому фильму, а совокупно по проектам каждой компании, вышедшим в прокат за последние три года. Речь идет только о той господдержке, которую лидеры получают от государства безвозвратно, добавил он. По данным Фонда кино, если взять фильмы лидеров, которые вышли в прокат в прошлом году, критерий Минкультуры отсекает половину: показатель не выполнили ЦПШ, Art Pictures, «Нон-стоп продакшн» и «Дирекция кино». Проходят по результатам прошлого года СТВ, «Тритэ», «Таббак» и «Энджой мувис». Если брать данные за три года, то, скорее всего, «эффективных компаний» вообще не останется, рассуждает один из продюсеров: «Откуда тогда Минкультуры возьмет других лидеров? Продюсеров, которые умеют делать большое кино, на рынке можно по пальцам пересчитать». Другой продюсер говорит, что идея повышения эффективности господдержки, скорее всего, правильная, но цифры должны быть экономически обоснованы.

Что еще?

В проекте соглашения Минкультуры и фонда есть еще несколько новых пунктов, рассказали «Ведомостям» продюсеры. Чиновники предлагают ограничить объем финансирования одной картины из бюджета 400 млн руб., а срок производства картины, получившей поддержку, - тремя годами. Также они настаивают, чтобы фонд вообще не финансировал картины, если его эксперты прогнозируют фильму кассу менее 250 млн руб. Продюсеры заранее, еще на этапе защиты, должны будут сообщить дату проката картины и менять ее только при уведомлении фонда за три месяца до начала проката. Наконец, Мединский настаивает на праве вето при финансировании проектов Фондом кино. Продюсерам он объяснил, что не хочет повторения ситуации с фильмом «Левиафан», который был профинансирован из госбюджета и который, по мнению министра, сознательно порочит страну.

Мединский за последние два месяца уже четыре раза встречался с компаниями-лидерами, обсуждая с ними изменение условий господдержки, рассказывают продюсеры. Он крайне настойчив, говорят они. Поскольку продюсеры не согласны с частью предложений, срок подписания соглашения с фондом растягивается, а без этого соглашения фонд не может провести конкурс по проектам. указывают собеседники «Ведомостей». В результаты компании, как лидеры, так и другие продюсеры, в этом году получат деньги из фонда не весной, а лишь осенью и пропустят лето - самый важный съемочный период, жалуются они.

Вся эта история с соглашением - надводная часть конфликта между Мединским и Фондом кино, знают несколько продюсеров: «Между ними последние несколько месяцев просто идет война административного ресурса. Министр намерен полностью подчинить себе фонд, а Малышев сопротивляется». Сотрудник Минкультуры прежде подтверждал «Ведомостям», что ведомство недовольно результатами работы фонда и считает его работу неэффективной.