«Время первых» еще не пришло

Касса «Времени первых» оказалась вдвое ниже прогнозов. Фильм собрал в первый уикенд 140 млн рублей, а на этой неделе ему предстоит столкнуться с «Форсажем-8»

Фильм «Время первых» в первый прокатный уикенд (6–9 апреля) собрал в российских кинотеатрах 138,7 млн руб., следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Прежде журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что картина соберет в выходные 280 млн руб. У «Базелевса» всегда «очень высокая планка» для проектов и сборы первого уикенда «Времени первых» действительно до нее не дотягивают, признает директор по маркетингу «Базелевса» Ольга Агеева.