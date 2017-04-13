Эрнст и Тимакова вошли в совет Фонда кино

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова вошли в попечительский совет государственного Фонда кино, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте ведомства.

Фонд кино распределяет деньги на производство и поддержку фильмов. Объем фонда в 2016 г. составил 5,7 млрд руб., из них 4,2 млрд руб. получили продюсеры, большую часть этой суммы – безвозмездно.

Фонд в приоритетном порядке финансирует проекты крупнейших кинокомпаний (они называются «лидеры»). Их проекты и проекты других компаний отбираются по конкурсу, рекомендации по итогам конкурса дает экспертный совет фонда, но финальное решение остается как раз за попечительским советом.

После последних изменений в попечительский совет фонда входит 16 человек, его возглавляет Владимир Толстой. Всего в составе совета 10 чиновников. От профильного Министерства культуры в совет входил директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, теперь к нему добавился заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

С другой стороны, из совета вышел заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, которого прежде рекомендовал в совет министр культуры Владимир Мединский.

Златопольский заменил в совете гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Златопольский – сопродюсер многих крупных российских картин – «Притяжения», «Экипажа», «Сталинграда», «Легенды №17» и т. д.

Эрнст вместе с «Дирекцией кино» (эта компания – один из лидеров, отобранных фондом) выпускает одни из самых кассовых российских картин. Последней стал «Викинг». До этого были «Высоцкий. Спасибо что живой», «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Ирония судьбы. Продолжение» и т. д.

Из кинематографистов в совет также входят Никита Михалков (его компания «Тритэ Никиты Михалкова» также в списке лидеров) и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Если попечительский совет обсуждает фильмы, в создании которых участвуют его члены, такой человек не участвует в голосовании из-за конфликта интересов.