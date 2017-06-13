Московский арбитражный суд отказался исполнять решение лондонского арбитража

По нему Trellas должна заплатить «Глобэксу» 63 млн евро

Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Москва не услышала Лондон

«Глобэкс» еще в 2012 г. стал владельцем 5%-ной доли в голландской Svyaznoy N.V. Е. Разумный / Ведомости

В минувшую пятницу Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Глобэкс» (контролируется Внешэкономбанком), требовавшего признать и привести в исполнение в России решение Лондонского международного арбитражного суда (The London Court of International Arbitration – LCIA), говорится в базе решений арбитражного суда. Лондонский суд по иску банка взыскал с холдинговой компании группы «Связной» кипрской Trellas Enterprises более 63 млн евро.