Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Москва не услышала Лондон

Московский арбитражный суд отказался исполнять решение лондонского арбитража

По нему Trellas должна заплатить «Глобэксу» 63 млн евро

В минувшую пятницу Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Глобэкс» (контролируется Внешэкономбанком), требовавшего признать и привести в исполнение в России решение Лондонского международного арбитражного суда (The London Court of International Arbitration – LCIA), говорится в базе решений арбитражного суда. Лондонский суд по иску банка взыскал с холдинговой компании группы «Связной» кипрской Trellas Enterprises более 63 млн евро.

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