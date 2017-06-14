ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Технологии дешевеют

Акции технологических гигантов продолжают дешеветь

Эксперты называют это снижение корректировкой отрасли после бурного роста на протяжении всего последнего года

В пятницу внезапный спад привел к снижению индекса высокотехнологичных компаний на 4%, уменьшив их рыночную оценку на $140 млрд. В понедельник на биржах Европы и Азии котировки слегка отыграли назад, но затем на нью-йоркской бирже возобновилось снижение.

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