Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Технологии дешевеют
Акции технологических гигантов продолжают дешеветь
Эксперты называют это снижение корректировкой отрасли после бурного роста на протяжении всего последнего года
- Николь Буллок
- / Financial Times
Аналитики в последнее время предупреждали о возможной переоцененности акций некоторых ведущих IT-компаний США, показывавших в этом году стремительный рост
Е. Разумный / Ведомости
В пятницу внезапный спад привел к снижению индекса высокотехнологичных компаний на 4%, уменьшив их рыночную оценку на $140 млрд. В понедельник на биржах Европы и Азии котировки слегка отыграли назад, но затем на нью-йоркской бирже возобновилось снижение.
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