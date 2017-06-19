Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Канада освободила смартфоны
Канадский регулятор отменил дотирование продаж телефонов
Он запретил операторам продавать смартфоны с жесткой привязкой к своей сети
- Александр Силонов
- / Для Ведомостей
Канадский регулятор сделал невыгодным дотирование продаж телефонов
Julio Cortez / AP
Национальная комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям Канады (CRTC) обнародовала в четверг новые правила, которые запрещают сотовым операторам продавать телефоны с жесткой привязкой к определенной сети или взимать с абонентов плату за разблокировку устройств. Вступить в силу они должны 1 декабря. Правительство и организации, защищающие права потребителей, одобрили эту инициативу. Министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдеп Бэйнс заявил, что изменение упростит клиентам переход от одного оператора к другому, поможет развитию конкуренции «и, возможно, приведет к снижению цен».
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