Канадский регулятор отменил дотирование продаж телефонов

Канадский регулятор сделал невыгодным дотирование продаж телефонов Julio Cortez / AP

Национальная комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям Канады (CRTC) обнародовала в четверг новые правила, которые запрещают сотовым операторам продавать телефоны с жесткой привязкой к определенной сети или взимать с абонентов плату за разблокировку устройств. Вступить в силу они должны 1 декабря. Правительство и организации, защищающие права потребителей, одобрили эту инициативу. Министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдеп Бэйнс заявил, что изменение упростит клиентам переход от одного оператора к другому, поможет развитию конкуренции «и, возможно, приведет к снижению цен».