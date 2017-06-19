Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Китайская телепортация
Китайские ученые смогли мгновенно передать состояние фотонов на 1200 км
Это приближает их к созданию идеально защищенной связи
- Джош Чин
- / The Wall Street Journal
Китайские ученые смогли мгновенно передать состояние фотонов на 1200 км
Kin Cheung / AP
Команде ученых из Научно-технического университета Китая удалось разнести пару так называемых запутанных фотонов на рекордное расстояние – больше 1200 км. Эксперты говорят об этом эксперименте как о важном прорыве, который делает Китай пионером в использовании этого свойства материи и энергии. Кроме того, это может дать ему большое преимущество перед конкурентами в разработке защищенных от хакеров каналов коммуникаций.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}