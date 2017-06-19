Китайские ученые смогли мгновенно передать состояние фотонов на 1200 км Kin Cheung / AP

Команде ученых из Научно-технического университета Китая удалось разнести пару так называемых запутанных фотонов на рекордное расстояние – больше 1200 км. Эксперты говорят об этом эксперименте как о важном прорыве, который делает Китай пионером в использовании этого свойства материи и энергии. Кроме того, это может дать ему большое преимущество перед конкурентами в разработке защищенных от хакеров каналов коммуникаций.