Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Китайская телепортация

Китайские ученые смогли мгновенно передать состояние фотонов на 1200 км

Это приближает их к созданию идеально защищенной связи

Команде ученых из Научно-технического университета Китая удалось разнести пару так называемых запутанных фотонов на рекордное расстояние – больше 1200 км. Эксперты говорят об этом эксперименте как о важном прорыве, который делает Китай пионером в использовании этого свойства материи и энергии. Кроме того, это может дать ему большое преимущество перед конкурентами в разработке защищенных от хакеров каналов коммуникаций.

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