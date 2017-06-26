Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Google перестает подсматривать
Google перестанет читать почту пользователей
Это делалось для таргетирования рекламы
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Письма не самый качественный источник данных для таргетирования, особенно в сравнении с другими доступными компании данными
Sunday Alamba / AP
Google больше не будет сканировать почтовую переписку пользователей Gmail ради рекламных доходов. Об этом в блоге корпорации сообщила ее старший вице-президент Диана Грин. У Google есть корпоративный сервис G Suite, предлагающий почту, работу с документами, хранение данных за абонентскую плату. Google никогда не использовала переписку пользователей G Suite для таргетирования рекламы, а теперь решила приравнять к ним и бесплатных пользователей Gmail.
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