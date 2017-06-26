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Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Google перестает подсматривать

Google перестанет читать почту пользователей

Это делалось для таргетирования рекламы

Google больше не будет сканировать почтовую переписку пользователей Gmail ради рекламных доходов. Об этом в блоге корпорации сообщила ее старший вице-президент Диана Грин. У Google есть корпоративный сервис G Suite, предлагающий почту, работу с документами, хранение данных за абонентскую плату. Google никогда не использовала переписку пользователей G Suite для таргетирования рекламы, а теперь решила приравнять к ним и бесплатных пользователей Gmail.

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