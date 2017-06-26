Google перестанет читать почту пользователей

Письма не самый качественный источник данных для таргетирования, особенно в сравнении с другими доступными компании данными Sunday Alamba / AP

Google больше не будет сканировать почтовую переписку пользователей Gmail ради рекламных доходов. Об этом в блоге корпорации сообщила ее старший вице-президент Диана Грин. У Google есть корпоративный сервис G Suite, предлагающий почту, работу с документами, хранение данных за абонентскую плату. Google никогда не использовала переписку пользователей G Suite для таргетирования рекламы, а теперь решила приравнять к ним и бесплатных пользователей Gmail.