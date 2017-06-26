Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: У Microsoft утекли коды
У Microsoft утекли коды
В компании подтвердили, что опубликованные файлы являются частью исходного кода Windows 10
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки
Mike Kane / Bloomberg
Часть исходного кода Windows 10 была опубликована на сайте BetaArchive на этой неделе. BetaArchive – сайт энтузиастов, который отслеживает выпуск обновлений для операционной системы. Речь идет о файлах совокупным объемом 1,2 Гб, пишет The Verge. Файлы содержали данные, относящиеся к драйверам USB, хранилищам, сообщает издание и называет утечку «незначительной».
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