ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: У Microsoft утекли коды

У Microsoft утекли коды

В компании подтвердили, что опубликованные файлы являются частью исходного кода Windows 10

Часть исходного кода Windows 10 была опубликована на сайте BetaArchive на этой неделе. BetaArchive – сайт энтузиастов, который отслеживает выпуск обновлений для операционной системы. Речь идет о файлах совокупным объемом 1,2 Гб, пишет The Verge. Файлы содержали данные, относящиеся к драйверам USB, хранилищам, сообщает издание и называет утечку «незначительной».

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