Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: У Microsoft утекли коды

Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки Mike Kane / Bloomberg

Часть исходного кода Windows 10 была опубликована на сайте BetaArchive на этой неделе. BetaArchive – сайт энтузиастов, который отслеживает выпуск обновлений для операционной системы. Речь идет о файлах совокупным объемом 1,2 Гб, пишет The Verge. Файлы содержали данные, относящиеся к драйверам USB, хранилищам, сообщает издание и называет утечку «незначительной».