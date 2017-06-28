Корейский Samsung может впервые стать крупнейшим в мире производителем чипов

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Лидер из Кореи

Аналитики считают главным фактором нынешнего успеха Samsung рост цен на чипы John Locher / AP

Уже в этом квартале Samsung Electronics может опередить Intel по продажам микросхем и впервые в истории стать мировым лидером на этом рынке. Успеху корейской компании способствует высокий спрос на чипы для мобильных устройств и серверов для хранения данных.