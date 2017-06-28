ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Лидер из Кореи

Корейский Samsung может впервые стать крупнейшим в мире производителем чипов

До сих пор лидером рынка оставалась американская Intel

Уже в этом квартале Samsung Electronics может опередить Intel по продажам микросхем и впервые в истории стать мировым лидером на этом рынке. Успеху корейской компании способствует высокий спрос на чипы для мобильных устройств и серверов для хранения данных.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике