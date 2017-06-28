Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Лидер из Кореи
Корейский Samsung может впервые стать крупнейшим в мире производителем чипов
До сих пор лидером рынка оставалась американская Intel
- Сон Ёна
- / Financial Times
Аналитики считают главным фактором нынешнего успеха Samsung рост цен на чипы
John Locher / AP
Уже в этом квартале Samsung Electronics может опередить Intel по продажам микросхем и впервые в истории стать мировым лидером на этом рынке. Успеху корейской компании способствует высокий спрос на чипы для мобильных устройств и серверов для хранения данных.
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