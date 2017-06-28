Агенты ФБР пришли домой к сотрудникам «Лаборатории Касперского»

Софт «Лаборатории Касперского» широко используется в США как в коммерческом секторе, так и в государственном Raphael Satter / AP

Сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР) навестили дюжину сотрудников «Лаборатории Касперского», они задавали вопросы о бизнесе компании. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нескольких собственных источников. Также о визитах ФБР знает и источник ABC News.

Агенты ФБР приходили в дома сотрудников компании после рабочего дня – это классическая расследовательская тактика спецслужбы, пишет NBC. Они говорили сотрудникам компании, что у тех нет неприятностей и что ФБР собирает данные о методах работы «Лаборатории Касперского», включая то, насколько детально американский офис информирует Москву о своей деятельности, отмечает NBC.

Представитель «Лаборатории Касперского» подтвердил «Ведомостям» факт встречи сотрудников компании с агентами. Он заявил, что «Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Компания готова помогать любым госорганам в их расследованиях, поскольку убеждена, что глубокое изучение ее работы подтвердит безосновательность обвинений в ангажированности.

У NBC нет свидетельств того, что интерес ФБР к компании связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который вместе с ФБР расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

NBC отмечает, что софт «Лаборатории Касперского» широко используется в США как в коммерческом секторе, так и в государственном. А основатель компании Евгений Касперский тесно связан с российскими властями, ссылается NBC на представителей властей США.

В апреле комитет по разведке сената США секретным меморандумом предостерег директора национальной разведки США Дэна Коутса от использования продуктов российской антивирусной «Лаборатории Касперского», сообщила ABC News. Меморандум предлагает также оценить риски, связанные с сильной рыночной позицией «Лаборатории Касперского» в США. Антивирусы «Касперского» используют не только частные лица и компании, но и правительственные учреждения, к примеру Федеральное бюро тюрем, сообщала ABC News, а в магазинах Target и Best Buy продаются ноутбуки с предустановленными антивирусами компании.

Ранее о тесных связях Касперского с российскими силовиками сообщал Bloomberg, но Касперский их опровергал.