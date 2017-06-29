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Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Реклама без претензий

Большое количество социальной рекламы приносит убытки операторам

Депутат Максим Резник оценил их в 650 млн рублей

Крупнейшие операторы наружной рекламы «Постер» и Russ Outdoor по инициативе петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ предоставляют до 30% площадей под социальную рекламу, часто это неликвидные площади, из-за чего эффективность рекламы снижается, написал депутат заксобрания Максим Резник в своем обращении на имя губернатора Георгия Полтавченко. По закону о рекламе операторы должны предоставлять под социальную рекламу не меньше 5% площадей.

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